Božinović: 'Suradnja s predsjednikom ovisi o jednoj stvari, a za inauguraciju ćemo slijediti Milanovićevu praksu'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je konferenciju za medije nakon koalicijskog sastanka pa govorio o čestitkama predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, suradnji, ali i inflaciji. Pitanje je dobio o tome hoće li ovaj tjedan biti odluka o namirnicama s ograničenim cijenama. - Ne mogu potvrditi hoće li biti ovaj tjedan. Bit će razgovori s dionicima koji sudjeluju u svemu. Sigurno kada budemo bliže tome, onda će ministar Šušnjara o tome više reći. Nije moj resor pa ne mogu o tome puno pričati - rekao je pa se osvrnuo i na komentar na to da je divljanje cijena hrane Vladu potaknulo da krene u priču o inflaciji. - Nema govora o tome da smo se tek sada uhvatili tog pitanja. Neke od mjera se već godinama primjenjuju s obzirom na stanje na tržištu. Pratimo i reagiramo te donosimo nova rješenja.

Novinari su ga pitali je li se u redovima HDZ-a još pričalo o rezultatima izbora, čestitanju Milanoviću te o tome je li suradnja moguća i što o njoj ovisi. - Dosljednost u određenim porukama. Ako imate jedan dan naznaku suradnje, a drugi dan se obrušite na one s kojima biste trebali surađivati, naravno da sve propitkujemo. Mi smo Vlada i vodimo izvršnu vlast, zainteresirani smo za to da sve stvari funkcioniraju. Iz iskustva kakav imamo, znamo da se predsjednik u posljednje vrijeme postavio kao šef opozicije, a šef države. Vidjet ćemo kakvo je stanje stvari. Što se tiče još te suradnje i ovlasti. Ustav je tu, ali tumači ga se drugačije. Milanović ga je tumačio drugačije kada je bio predsjednik Vlade, a drugačije kad je predsjednik države.

Raspravljao se i o inauguraciji predsjednika. - Pozicija Vlade je jasna. Gospodin Jandroković kao predsjednik sabora odgovorio je na to pitanje. To je praksa koju je u politički život uveo predsjednik Milanović. Nije se odazivao na konstituirajuće sjednice, a prije toga su svi to radili. On je uveo i da se ne čestita. Meni nije drago da je to postala praksa, ali je to činjenica.

