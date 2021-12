Božinović predstavio novu odluku Stožera koja će vrijediti na Badnjak i Silvestrovo

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je novu odluku Stožera na sjednici Vlade. Objavio je da je Stožer donio odluku da se 24. prosinca i 31. prosinca iznimno dopušta nešto duže trajanje javnih okupljanja i manifestacija i rad ugostiteljskih objekata, točnije do dva sata u noći. Za javna okupljanja na otvorenom prostoru s više od 100 osoba bez obveznog posjedovanja Covid potvrde, ona su moguća ako to odobri županijski Zavod za javno zdravstvo.

"Kako smo i najavili Stožer je zbog pada novozaraženih nakon sastanka s ugostiteljima donio odluku da se 24. prosinca i 31. prosinca iznimno dopušta nešto duže trajanje javnih okupljanja i manifestacija i rad ugostiteljskih objekata, točnije do dva sata u noći. To ne znači da se ne treba pridržavati epidemioloških mjera.

Za javna okupljanja na otvorenom prostoru s više od 100 osoba bez obveznog posjedovanja Covid potvrde, ona su moguća ako to odobri županijski Zavod za javno zdravstvo uz obvezno pridržavanje epidemiološkog okvira. To se odnosi za dočeke Nove godine. Epidemiološka situacija ovisi o pridržavanju mjera. Pozivamo građane na uzimanje treće doze i na taj način, jer je to najefikasnija zaštita, zaštite i sebe i druge", kazao je ministar.