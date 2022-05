Božinović o Orbanovim teritorijalnim pretenzijama: To proći neće

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u HRT-ovoj emisiji 'A sada Vlada' nedavnu izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana koji je kazao kako im je "oteto more", misleći na hrvatsko. Neke od tema o kojima je govorio je ulazak RH u Schengen, kao i povećanje cijena energenata.

Strateški cilj Hrvatske nakon ulaska u NATO i EU jest ulazak u schengenski prostor.

- Hrvatska ne da je spremna za Schengen, ona je formalno spremna. Vijeće Europske unije potvrdilo je tu spremnost. Hrvatska je jedina država koja je prošla pregovore za Schengen o novom modelu, po novim evaluacijskim kriterijima. To je za nas bio jedan veliki izazov, istaknuo je na početku gostovanja te dodao da se paralelno radilo i na zahtjevnom procesu ukidanja viza za SAD. Nakon toga su, kaže, stigli i drugi rezultati.

- Hrvatska policija je 24 sata dnevno povezana sada s FBI-jem, s Terrorist Screening centrom i Ministarstvom domovinske sigurnosti, to su sve elementi koji Hrvatsku postavlja u sam vrh policija s kojima SAD i EU mogu surađivati - kazao je.

Pročitajte članak Premium Večernjeg lista o mogućoj promjeni odnosa između Hrvatske i Slovenije novinara Denisa Romca: Šefica slovenske diplomacije otvara front s Hrvatskom: 'Ucjenjivat će oko Schengena'

Ministar je komentirao i špekulacije koje su se pojavile u javnosti da bi Slovenija, koja ima neriješen teritorijalni spor, mogla blokirati pristup Hrvatske.

- Pozicija članstva vam može dopustiti da govorite stvari koje ne stoje. Hrvatska je kada govorimo o spremnosti, mi smo se prilagodili, ispunili kriterije. Glavni korisnik hrvatskog ulaska u Schengen bila bi Sloveniji.Jedno je politički nešto pričati, ali kada prebacimo temu na sigurnost, neupitno je da je Hrvatska u Schengenu interes Europske unije. To su najvažnije europske zemlje, uključujući predsjedavajuću Francusku, itekako dobro shvatile. Imati ovako spremnu državu na najduljoj vanjskoj granici EU-a, siguran sam da će svi pa i susjedi Slovenci to dobro razumjeti.

"Hrvatska neovisna država koja štiti teritorij i suverenitet"

Božinović se osvrnuo i na posljednje poruke iz Mađarske, a u kojima je rečeno da je "Viktor Orban govoreći o otetom moru, govorio o povijesnoj činjenici".

- Vrlo odlučno ćemo odbaciti uvijek svaku aluziju na bilo kakve teritorijalne pretenzije prema hrvatskom području. Tu nitko ne može računati na drugačiji stav Hrvatske. Siguran sam da Mađari primili tu poruku. Hrvatska je neovisna država i štiti svoj teritorij i suverenitet te nikome neće, pa ni kroz prigodne izjave, neće dopustiti da se s tim koristi, u ne znam kakve svrhe. To proći neće.

PODSJETITE SE: Gazprom ispunio prijetnju: Prekinuli smo isporuku plina Bugarskoj i Poljskoj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osvrnuo se i na pitanje pritiska sankcijama na Rusiju i pitanje hoće li EU ostati jedinstvena, s obzirom da neke zemlje bi mogle imati velike poteškoće zbog ovisnosti o ruskoj nafti i plinu.

- Siguran sam da će jedinstvo ostati jer su ulozi puno veći. U Ukrajini u ratu se zapravo štite temeljne europske vrijednosti, društava koja se temelje na demokraciji, vladavini prava, slobodnoj trgovini. To je kohezivni faktor. Europa plaća zapravo sada cijenu svoje naivnosti jer se previše naslonila na jedan pravac dostupnosti energenata. Hrvatska je krenula proces diverzifikacije, izgrađen je LNG na Krku i mi suočeni s time da je Hrvatska danas vrlo značajan "hub" kada je u pitanju dolazak energenata na teritorije EU-a. Možda se nekome to ne sviđa, no to su činjenice.

Dodaje da nestašica energenata, što se tiče Hrvatske tiče, ne bi trebalo biti ističući da je Hrvatska u sigurno puno povoljnijoj poziciji nego neke druge europske države.

- Cijene energenata, to je nešto drugo. To se formira na globalnom tržištu, poručio je u HRT-ovoj emisiji.

VIDEO: Mlada ukrajinska liječnica: Lijekove iz Hrvatske poštom sam slala obiteljima na istoku zemlje