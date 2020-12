Bozanić na Božić poručio vjernicima: 'Vrijeme pandemije, nakon potresa, sve nas poziva na zajedništvo'

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić vjernicima je na Božić poručio da su mjesta Božjeg očitovanja, betlehemska štalica i kalvarijski križ najveće Božje iznenađenje jer on ljubi poniznost i bira ono što čovjek za sebe ne bi odabrao.

“Danas smo se okupili u zagrebačkoj prvostolnici da podijelimo radosnu vijest: Bog je postao čovjekom”, poručio je kardinal Bozanić u na božićnom euharistijskom slavlju u zagrebačkoj katedrali, stradaloj u potresu te je istaknuo kako vrijeme pandemije, nakon potresa, sve nas poziva na zajedništvo, da zajednički gledamo unaprijed, u prvom redu na dobro čovjeka.

Drugo je to euharistijsko slavlje koje se nakon potresa 22. ožujka održalo u zagrebačkoj katedrali, i to uz posebne epidemiološke mjere s ograničenim brojem vjernika u katedrali, ali i ispred nje. U slavlju su koncelebrirali monsinjor Stjepan Večković, prečasni monsinjor Stjepan Kožul, prečasni Marko Kovač i drugi svećenici.

Na misi je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koje je Bozanić pozdravio, kazavši da je njihova nazočnost znak za budućnost.

VIDEO Božićno misno slavlje u zagrebačkoj katedrali: Plenković i Jandroković došli na misu

Zajednički gledajmo unaprijed

"Ovo vrijeme pandemije, ovo vrijeme nakon potresa - sve nas poziva na zajedništvo. Da zajednički gledamo unaprijed. Da u prvom redu gledamo na dobro čovjeka, na zdravlje njegove duše i tijela. I da svi svaki sa svoje strane, poštujući pojedine kompetencije učinimo ono što je moguće za našu sadašnjost - gledajući na budućnost. Imamo tu nadu i imamo pravo nadati se, Božić nas na to poziva“, istaknuo je Bozanić.

U propovijedi je istaknuo kako je Božić dan kada je Bog postao čovjekom, postao malo dijete.

“Ako su za našeg Boga vrhunska mjesta očitovanja betlehemske jaslice i kalvarijski križ, naša se vjera ne može razumjeti ni tumačiti drugačije nego samo Božjom logikom. To su Božji putevi, to je Božja istina”, poručio je dodavši da u Betlehemu i kalvariji nema iluzije, nema prevare i laži, jer je Bog tamo gdje se razum skandalizira, gdje se ljudska narav opire, gdje se čovjek ne želi naći.

Istaknuo je da se najveće Božje iznenađenje očituje u tome da ljubi poniznost, u jednostavnosti betlehemske štalice i skromnosti pastira. “Bog u poniznosti, to je izazov, to je revolucija Božića”, kazao je kardinal Bozanić. Poručio je da Božić pokreće sav svijet, a istodobno otkupljuje i spašava čovjeka, a da betlehemske jaslice nisu samo neke intimne obiteljske epizode, već da one pokreću tihu, temeljitu promjenu svjesnih procesa, u čemu je Božić uvijek isti i uvijek novi.

"Premda se u ozračju Božića čini da sve miruje, Božić prepun gibanja i poziva na pokret i pogled u budućnost, ne da stanemo nepokretni, bez perspektive, nego da pokušamo upravo iz ove situacije, iz ove katedrale, gledati na budućnost Zagreba i Hrvatske", poručio je kardinal.

S vjernicima je molio za sve koji su željeli Božić svetkovati u euharistijskom slavlju, ali zbog ograničenja nisu mogli, za bolesne, da im Bog podari zdravlje, za zdravstveno osoblje, koje se s velikom zauzetošću brine za tolike bolesnike, ali i da nas Bog oslobodi od pošasti koronavirusa koja hara svijetom.

Istaknuo je i da se u svakidašnjem praćenju vijesti u okolnostima pandemije, u izravnim i neizravnim saznanjima o nevoljama i tegobama s kojima se ljudi susreću, lako pojave dvojbe, nesigurnosti, potištenost i pitanja. Dodao je da se zbog vanjskih ograničenja, brže odustaje od planiranoga, pogled postaje kraći, a budućnost maglovitija.

"Čini se da se pojavljuje duh bespomoćnosti, uz pojavljivanje raznih samozvanih proroka nesreće, prijetnje i straha, ali braćo i sestre, Krist je došao, Bog je u svome sinu spasio svijet i to je temelj naše sigurnosti", poručio je na Božić vjernicima kardinal Josip Bozanić.