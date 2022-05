Borzan: Nadam se da Vlada neće ostaviti građane na nemilost trgovcima

Ove nedjelje tri pitanja postavili smo Biljani Borzan, zastupnici u EU parlamentu.

1. Predstavili ste istraživanje koji ukazuje da imamo velik problem. Recimo, čak 86,2% građana boji se da će uvođenje eura dovesti do prešutnog povećanja cijena. Jesu li Vlada i premijer Plenković svjesni tog problema, čine li išta ili ih baš briga za taj strah građana?



Istraživanje je pokazalo kako 45% građana misli da nismo spremni za uvođenje eura, oko 25% ne zna jesmo li spremni, a oko 30% smatra da smo spremni. Naglašavam, to ne znači da su građani protiv eura, moje je istraživanje samo pokazalo da su građani zabrinuti jer se ne osjećaju spremnima. Tome u prilog govori i podatak da više od 72% građana smatra da je informacijska kampanja o euru trebala odavno početi. Kada bi Vlada objasnila građanima što mogu očekivati i kako će ih zaštititi od rasta cijena, vjerujem da bi i spremnost bila veća.



2. U Zakonu o uvođenju eura zabranjeno je povećati cijene roba i usluga bez opravdanog razloga, ali nisu propisane i kazne za prekršitelje. Kakav je onda smisao tog zakona?



Taj članak u zakonu je izrečen kao načelo i nije propisana kazna. Svi znamo što bude kada se nekome kaže “ovo ne smiješ napraviti, ali se ništa neće dogoditi ako to ipak napraviš”. Pa vidite i sami da posljednji paket mjera protiv inflacije nije ni okrznuo cijene. Štoviše, dojam je kao da su se povećale. To se događa jer nema kvalitetne kontrole, a u ovom slučaju nema ni odvraćajućih kazna. Moje istraživanje je pokazalo kako i građani smatraju da sve mjere ostaju mrtvo slovo na papiru ako nema dobre inspekcijske kontrole te samo 17% građana smatra da tržišna inspekcija dobro radi svoj posao.



3.Čak 83,2% građana smatra da bi one koji će nepošteno preračunavati cijene u eure trebalo staviti na javnu crnu listu, no Vlada je taj prijedlog odbacila. Usto, 81,4% ljudi misli da potrošači nisu dovoljno zaštićeni. Nameće se pitanje - za koga radi Vlada, koga ona štiti?



To morate pitati nju. Jedno je sigurno, za građane je nije briga. Hrvatska je svake godine na europskom dnu po pravima potrošača.

I dok je Slovenija tri godine prije uvođenja eura počela s pripremama, dvije godine prije i dvije godine poslije uvođenja zajedno s

građanima i udrugama kontrolirala cijene i objavljivala javno tko vara na konverziji, kod nas još nema ni kampanje prema građanima, a kamoli učinkovite organizacije za sprečavanje rasta cijena. Cilj mog istraživanja je izvršiti pritisak na Vladu da počne raditi. I nadam se svim srcem da građane neće ostaviti na milost i nemilost trgovcima.

VIDEO: Svjedok teške prometne nesreće u Šibeniku Nikica Vukšić, snimio Frane Šarić