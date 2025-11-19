Dva je puta preživio strijeljanje: 'Vidio sam ga tu u Borovu, bio je u našoj policiji'

Prošle su 34 godine od strašne tragedije i neljudskog iživljavanja u Borovo Commerceu. U tom skloništu bilo je 800 civila i ranjenih Vukovaraca, a stravično je ubijeno 176 ljudi. Katica Majić iz udruge Vukovarske majke ostala je bez supruga i sina. Dok su joj ranjenog sina odvozili, kraj nje je ležao mrtav suprug. Priča je to koja ledi krv u žilama, posebno jer gospođa Katica ni danas nije pronašla svoje dijete. 'Htjela sam ići s njim tamo kroz kukuruze, on me poljubio i rekao: Mama ja ću lakše otići sam. To je meni uvijek pred očima', rekla je Katica za Dnevnik.hr.

Jedan od preživjelih je hrvatski branitelj Boško koji je dovozio ranjenike. Četnici i JNA su ga zarobili dok im je pomagao, a čovjek je ovo koji je dva puta preživio strijeljanje. 'Tu sam izveden na strijeljanje. Već je par ljudi dolje ležalo mrtvih. To je tu bilo blizu. Ne znam je li čovjeka pored tjeralo na WC ili nešto, odmakao se pet-šest metara i ovaj mu je cijeli rafal stresao u leđa. Ja ne znam, valjda proviđenjem Božjim, izvukao sam glavu jer je neki oficir naišao i rekao: Ajde, tjeraj tu gamad napolje', ispričao je za Dnevnik Boško Marin, pripadnik 204. Vukovarske brigade. Iživljavali su se na medicinskim sestrama, civilima i ranjenicima na najmučniji mogući način. Od mučenja i silovanja do strijeljanja. Oni koji su to činili, ni danas nisu kažnjeni, a neke od njih je Boško poslije i vidio. 'Vidio sam ga tu u Borovu, on je bio u policiji našoj. Policajac legalni koji je mene izveo na strijeljanje kao pripadnika 204. brigade. Nisam htio prići blizu jer nisam znao kako ću reagirati. Ipak je on meni odlučio oduzeti život. Izveo me na strijeljanje. Udario me par puta. Opsovao mi ustašku majku. Ne znam što mu je to značilo. Mi smo svi bili ustaše? Ja ni na kome nisam vidio slovo U, a kod njih sam kokardi vidio koliko si htio", rekao je Marin, piše Dnevnik.hr.