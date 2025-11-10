Psi napali djevojčicu u Zagrebu na putu do škole: 'Laju, skaču i plaše svu djecu u kvartu. Dokle više?'

Opasan incident doživjela je djevojčica u zagrebačkom naselju Sveta Klara nakon što su je napali psi lutalice. Kako piše 24sata, sve se dogodilo dok se vraćala kući, a majka je, čim je čula što se dogodilo, u roku od dvije minute stigla na mjesto napada.- Na sreću, prošla je bez ozljeda, samo se jako, jako uplašila - potvrdila je majka za 24sata.

Odmah je sve prijavila nadležnima i pričekala dolazak ekipe iz azila Dumovec. Kaže kako se stanovnici već mjesecima bore s istim psima koji su, prema njezinim riječima, “divlji do bola”. - Laju, skaču čak i na automobile, a ovuda svakodnevno prolaze djeca koja idu u školu. Zar moramo čekati da nekog ugrizu? -poručila je ogorčeno. Majka tvrdi da su psi u sat vremena nakon napada pokušali nasrnuti i na biciklista te na dvojicu dječaka koji su se igrali u blizini.

Ravnatelj zagrebačkog azila Dumovec, Ivan Cizelj, potvrdio je za 24sata da su djelatnici odmah po dojavi izašli na teren. Stanovnici Svete Klare već duže vrijeme upozoravaju na neodgovorne vlasnike koji puštaju pse da slobodno lutaju naseljem, a mještani upozoravaju da neće prestati strahovati dok netko ne ugrize dijete.