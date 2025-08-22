Netko je na Google kartama promijenio ime ulice u Šibeniku: Pogledajte kako su je nazvali

Neočekivani trenutak iz jedne naizgled obične vožnje Uberom zbunio je korisnike društvenih mreža, nakon što je jedan turist iz Šibenika podijelio svoju nedoumicu u lokalnoj Facebook grupi. Naime, prilikom naručivanja vožnje s popularne šibenske lokacije Poljana, aplikacija mu je izbacila adresu koja ga je – blago rečeno – šokirala. "Pitanje koje možda nije za grupu, ali ne znam gdje da pitam. Bio sam turistički u Šibeniku i naručio sam Uber na Poljani i ostao pod šokom. Lokaciju je automatski izbacio Uber i preuzimanje je pisalo “Ulica Velike Srbije 3”, misleći da je nekakva greška, izašao sam iz aplikacije i ponovio i opet isto. Slike kao dokaz. Pitao sam i vozača šta je to kada me je pokupio pa se i on nije mogao načuditi", napisao je on u objavi na Facebooku i priložilo slike kao dokaz.

Foto: Screenshot/Facebook

Uber nije jedina aplikacija na kojoj je ova promjena vidljiva- nepostojeća adresa može se pronaći i na Google Maps.

Foto: Screenshot/Google Maps

Ovo nije prva šala na online kartama koje se netko sjetio. Prije par godina pisali smo u slučaju kada je zagrebački spomenik dr. Franji Tuđmanu dobio je nesvakidašnje "novo ime" na Google kartama koje su ga pokazivale kao Spomenik dr. Franji Ljetnom Tuđmanu. Ova duhovita izmjena referenca je na popularnu Facebook stranicu Ljetni Tuđman, poznatu po objavama fotomontaža i šaljivih prikaza prvog hrvatskog predsjednika u raznim "ljetnim" izdanjima.

Prošle se godine, nakon derbija između Dinama i Hajduka, netko odlučio našaliti na račun zagrebačkog kluba – na Google kartama se, umjesto stvarne lokacije, stadion Dinama prikazivao se kao "Šetalište Marka Livaje". Ta adresa vodi ravno na Maksimirsku cestu 128, odnosno – na sam stadion gdje je Livaja bio ključni igrač utakmice.