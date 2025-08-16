Naši Portali
NE PRESTAJU PRITISCI NA FESTIVAL ALTERNATIVE I LJEVICE

Branitelji traže da Šibenik prestane financirati FALIŠ

Autor
Dea Redžić
16.08.2025.
u 14:23

Mi smo, za razliku od njih, posve konkretni – kod nas je sve ideološki jasno, profesionalno, konstruktivno i transparentno, poručuju norganizatori.

Majice sa zvijezdom petokrakom, teze o građanskom ratu i financiranje novcem građana ideologije protiv koje smo ratovali, i to na Trgu Ivana Pavla II., odakle šalju poruke protiv Katoličke crkve – to su razlozi za ukidanje sredstava Festivalu alternative i ljevice (FALIŠ) što od Grada Šibenika traže veterani Domovinskog rata iz 13 udruga koje djeluju na području Šibensko-kninske županije.

'To je politički skup'

Avatar Igre gladi
Igre gladi
15:27 16.08.2025.

Ima li makar jedna stvar u našem društvu, a da se branitelji ne bune na nju? Ti ljudi su jedino vidljivi kada se bune protiv kulturnih i inih događanja valjda zato što se jedino na taj način mogu pokazati i nametnuti u ovom društvu. Ne govorim o svim braniteljima nego upravo o ovima koji egzistiraju po raznim udrugama koje od završetka rata nisu ničim pridonijeli razvoju našeg društva. Kao da su bili u ratu upravo zbog nametanja vlastite volje ostalima, a ne zbog demokracije i prava izbora. Moj otac je bio branitelj, ali kada je rat završio nastavio je raditi i privređivati kao i prije rata i više se nije bavio ovakvim glupostima. Imam osjećaj da je jedini cilj postojanja ovakvih udruga buniti se protiv nastupa raznih pjevača i festivala.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

