Branitelji traže da Šibenik prestane financirati FALIŠ

Majice sa zvijezdom petokrakom, teze o građanskom ratu i financiranje novcem građana ideologije protiv koje smo ratovali, i to na Trgu Ivana Pavla II., odakle šalju poruke protiv Katoličke crkve – to su razlozi za ukidanje sredstava Festivalu alternative i ljevice (FALIŠ) što od Grada Šibenika traže veterani Domovinskog rata iz 13 udruga koje djeluju na području Šibensko-kninske županije.



'To je politički skup'