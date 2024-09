Bivši voditelj Gradskih groblja Zagreb priznao krivnju, osuđen na rad za opće dobro i ostao bez 70.000 eura. Osuđena mu i sestra

Iako je Milan Bandić mrtav već više od tri godine, način na koji su on i njegovo suradnici i puleni vladali Zagrebom, još je uvijek predmet raznih pravosudnih postupka. U jednom takvom, onom koji se odnosi na Patrika Šegotu, bivšeg voditelja Gradskih groblja Zagreb i njegovu sestru Tamaru Šegotu, jučer je odlučivao zagrebački Županijski sud. Trebalo se raspravljati o pravomoćnosti optužnice koju je USKOK podigao koncem srpnja, a kojom ih je teretio za primanje mita u gospodarskom poslovanju, odnosno za pomaganje u primanju mita u gospodarskom poslovanju.

Njih su dvoje bili uhićeni u srpnju 2021., a terete se za djela koja su počinjena od prosinca 2019. do srpnja 2021. Na sjednici optužnog vijeća brat i sestra Šegota su priznali krivnju, pa je postupak ekspresno okončan njihovom nagodbom s USKOK-om. Patrik Šegota osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, dok je Tamara Šegota uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. Osim toga, Patriku Šegoti je izrečena i novčana kazna od 20.000 eura, te mu se oduzima 50.000 eura protupravno stečene imovinske koristi. Optuženici moraju platiti i po 8000 eura sudski troškova, svaki.

Prema optužnici, Šegota se teretio da se dogovorio s poduzetnikom Nenadom Bukovcem (preminuo je prije Šegotina uhićenja, op.a.) da će mu u zamjenu za novac i protuusluge, pogodovati, odnosno da će Bukovčevim tvrtkama Primorac građenje i Granex 1 omogućiti da dobiju poslove s Gradskim grobljima Zagreb, iako nisu zadovoljavale uvjete. Dogovor je bio da Šegota osigura da Gradska groblja Zagreb dodijele poslove Bukovčevim tvrtkama, te da mu dodijele i zemljište za postavljanje četiri modularne kućice u kojima bi se prodavalo cvijeće.

USKOK tvrdi i da je Šegota u tu priču uključio i svoju sestru Tamaru Šegotu, koja je imala tvrtku, a ta tvrtka je onda s Bukovčevim tvrtkama sklopila ugovore o savjetodavnim uslugama, iako su svi znali da ugovorene usluge ne odgovaraju njihovoj stvarnoj vrijednosti. No ti ugovoru su, prema USKOK-u poslužili da tvrtka Tamare Šegote, Bukovčevim tvrtkama od srpnja do listopada 2020. ispostavi više računa na ukupno oko 89.329 eura, iako od te sume za najmanje 50.000 eura nije bilo nikakve pravne osnove. Šegota se teretio i da je u više navrata angažirao Bukovčevo društvo da obavlja radove za Gradska groblja Zagreb, pri čemu je prikazivao da su te radove dobile neke druge tvrtke, a ne one u vlasništvu Nenada Bukovca. USKOK tvrdi da je za ta pogodovanja Bukovčevim tvrtkama, Šegota preko tvrtke svoje sestre od Bukovca dobio najmanje 50.000 eura.