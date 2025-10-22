VIDEO Šire se snimke koje će razbjesniti Moskvu: Storm Shadow navodno su pogodile rusko postrojenje

Ukrajinske oružane snage izvijestile su kako su izvele masovni kombinirani raketni i zračni napad na kemijsku tvornicu u ruskoj regiji Brjansk, koristeći krstareće rakete Storm Shadow, potvrdio je ukrajinski Glavni stožer. Napad na tvornicu, koja proizvodi barut, eksplozive i komponente za raketno gorivo ključne za rusku vojnu industriju, označen je kao značajan udar na ruske logističke sposobnosti u trenutnom sukobu. Prema izjavama ukrajinskog Glavnog stožera, rakete Storm Shadow, lansirane iz zraka, uspješno su probile ruski sustav protuzračne obrane. Napad je izveden u suradnji zračnih snaga, kopnene vojske, mornarice i drugih jedinica, a cilj je bila kemijska tvornica Bryansk Chemical Plant u gradu Seltso, otprilike 120 kilometara od ukrajinske granice. Ova tvornica, prema ranijim izvješćima, pod sankcijama je SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva zbog svoje uloge u opskrbi ruskog vojnog arsenala.

Društvenim mrežama proširile su se snimke i fotografije na kojima se vidi plamen kako izbija iz objekta, iako ruske vlasti, uključujući guvernera regije Brjansk Aleksandra Bogomaza, tvrde da napad nije prouzročio značajnu štetu niti žrtve. Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je da je tijekom četiri sata presrelo i uništilo 57 ukrajinskih dronova u regiji, sugerirajući da je napad uključivao i korištenje bespilotnih letjelica.

Missile and drone strikes on Russia is underway. So far, this was reported:



- UAVs targeted a power substation in Bryansk region;

- Allegedly, a Storm Shadow missiles struck the Bryansk Chemical Plant, which had been serving Russia’s military-industrial complex;

- A thermal… pic.twitter.com/Po5FNZvQfr — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 21, 2025

Britanska podrška i ruski odgovor Upotreba raketa Storm Shadow, koje je Ujedinjeno Kraljevstvo isporučilo Ukrajini, vjerojatno će izazvati oštru reakciju Kremlja. Velika Britanija je prošle godine dala dopuštenje Kijevu za korištenje ovih projektila unutar ruskog teritorija, a prvi poznati napadi dogodili su se u studenom 2024. Britanski ministar obrane John Healey izjavio je u ponedjeljak da ruski predsjednik Vladimir Putin smatra Ujedinjeno Kraljevstvo "neprijateljem broj jedan" zbog njegove snažne podrške Ukrajini, uključujući isporuke sofisticiranog oružja, javlja Sky News.

Napad dolazi u osjetljivom trenutku na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump, prema izvješćima, odustao je od plana za sastanak s Putinom. Stručnjaci ističu da napad na tvornicu u Brjansku pokazuje sposobnost Ukrajine da izvodi precizne udare duboko unutar ruskog teritorija, što bi moglo značajno oslabiti ruske vojne zalihe. "Ovo je jasan signal da Ukrajina, uz podršku zapadnih saveznika, može ciljati kritičnu infrastrukturu koja podržava rusku vojnu mašineriju", izjavio je vojni analitičar Oleksij Melnyk iz Kijeva. Rusija još nije službeno komentirala posljedice napada, ali očekuju se daljnje prijetnje i diplomatske osude, posebno usmjerene prema Ujedinjenom Kraljevstvu.