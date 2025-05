Bivši Trumpov strateg opleo po novom papi: 'Izbor Prevosta je gora namještaljka od američkih izbora 2020.'

Steve Bannon i novoizabrani papa Lav XIV. imaju nešto zajedničko: obojica su bili ministranti. No čini se da je to jedina poveznica što se tiče katoličanstva. Bivši Trumpov strateg, koji je danas među najvažnijim glasovima pokreta "Make America Great Again", predvidio je mogući izbor Prevosta i kaže da je "ta izborna procedura više namještena nego izbori 2020. protiv Trumpa“. On tvrdi da je „Duboka Crkva izabrala papu protiv Trumpa, piše Corriere Della Sera.

-Rekao sam da bi mogući neočekivani pobjednik mogao biti Prevost deset dana prije izbora pape i to u programu Piersa Morgana. Obavio sam svoje istraživanje. Nitko u kladioničarskim krugovima ili mainstream medijima nije govorio o njemu. No, iza kulisa su svi pričali o njemu. Imali su dva problema koja je on mogao riješiti. Prvo, trebali su nekog tko je bolje organiziran, ali ideološki usklađen s Papom Franjom, da bi završio radikalnu re-imaginaciju Crkve Bergoglija, koja je napustila Latinsku misu i tradicionalno katoličanstvo prije Drugog vatikanskog sabora. Drugi problem bio je da su katolici MAGA-tradicionalisti izazvali veliki razdor u posljednjim godinama, što je dovelo do pada donacija iz SAD-a za gotovo 50%. Vatikan ne prijeti bankrot, jer ima resurse, ali ima problem s dotokom donacija, uglavnom zbog smanjenja financiranja od američke Crkve i, osobito, velikih donatora, poput Papinske zaklade- istaknuo je Bannon.

Dodao je, među ostalim, i kako je Prevost savršen. On je Amerikanac, ali ne previše. Rođen je u Americi, ali više je vezan uz Peru, bliži je Teologiji oslobođenja. Bergoglio ga je stvorio i izabrao za ovu poziciju, tvrdi Bannon.

-Kardinal je tek dvije godine. Postavio ga je na čelo moćnog dikasterija za biskupe kako bi ga učinio poznatim. Trebalo je nekog Amerikanca, da donatori imaju pristup – kako bi mogli obavljati svoja darivanja, večere i papinske blagoslove – i kako bi se povećale donacije. No, američki kardinali rekli su na tiskovnoj konferenciji da je on najmanje američki među njima. Njegov brat je rekao za Daily Mail da su razgovarali o imenu Leone prije nego je konklava počela. Nemoguće je da gotovo nepoznat nadbiskup iz Amerike, koji je većinu života proveo u Peruu i kardinal je manje od dvije godine, dođe na Konklavu i pobijedi u četvrtoj rundi glasovanja. Bilo je to Bergoglijevo globalističko kurijalno djelovanje. Ovi izbori su potpuno namješteni. Neki katolici MAGA kažu da se sastao s kardinalom Burkeom i rekao da voli Latinsku misu i da će sve biti u redu, ali to nije istina- kazao je Bannon.

Dodao je kako se ne radi samo o američkim donatorima, a naglasio je i kako se globalno katoličanstvo pomiče ulijevo dok ono američko naginje desnici. U Americi su , smatra, u porastu tradicionalni katolicizam, osobito među mladim muškarcima.

-Kada idem u Rim, teško je vidjeti te prekrasne crkve poluprazne, s vjernicima uglavnom starijima od 70 godina i svećenicima koji nisu Talijani. To je problem i u Americi, ali ne u tradicionalističkoj Crkvi s Latinskom misom. Mi idemo prema raskolu. Ljudi koji žele vratiti Latinsku misu i preokrenuti Drugi vatikanski sabor neće odustati i znaju da pobjeđujemo. Anti-trumpizam je još jedan problem: bit će političkog sukoba jer će Papa stati protiv masovnih deportacija. A mi to nećemo tolerirati. Deset milijuna ilegalnih imigranata koji su ušli u zemlju pod Bidenom, otići će: to ćemo učiniti na ljudski način, s kršćanskim vrijednostima- napomenuo je Bannon.

Trump i Vance su se ipak čestitali Papi, a američki podpredsjednik sudjelovat će i na Sv. misi 18. svibnja koja će obilježiti početak pontifikata novog pape.

VIDEO Kardinal Vinko Puljić osvojio je svijet i postao zvijezda TikToka!