Bivši počasni češki konzul u Liberiji uhićen na Maclju jer ga Liberija traži zbog pronevjere

Karel Sochor, bivši počasni češki konzul u Liberiji, za kojim je Interpolov ured u Monroviji raspisao tjeralicu, uhićen je ovog vikenda na Macelju te je doveden na zagrebački Županijski sud u Zagrebu gdje mu je određen ekstradicijski pritvor. Sumnjiče ga da je bio pomagač u kaznenom djelu počinjenom na štetu države, a prema napisima iz čeških i liberijskih medija tražen je zbog pronevjere.

Kako se sumnja, novac je nestajao s računa češko-liberijske kompanije MHM Eko-Liberia, a osim Sochora u priču su upletena još dva češka državljanina, Alex Šrámek i Petr Pešek. Liberijski mediji navode da je istraga u toj zemlji pokazala da je novac s računa kompanije nestajao od 2013. do 2017. u vrijeme dok je Socher bio izvršni direktor tvrtke. Za to vrijeme, kako se sumnja, s računa kompanije nestalo je oko pet milijuna dolara koje je bilo namijenjeno razvijanju poslovanja tvrtke. Kada je afera izbila i istraga počela, optužnica je prvo bila podignuta protiv tajnika liberijskog Senata i manjinskog vlasnika MHM EKO-Liberija koji u svom posjedu ima 30 posto tvrtke. Vlasnici preostalih 70 posto tvrtke bili su braća Pavel i Martin Miloschewski, koji su suosnivači tvrtke. Oni su navodno i prijavili nepravilnosti koje su inicirale istragu, a ta istraga dovela je i do otkrića da je Sochor s različitih računa tvrtke za sebe prisvojio oko 1,5 milijuna dolara.

Prema pisanju liberijskih medija 2013. je češka tvrtka MHM, koja se bavila računalnim sustavima, osnovala podružnicu u Liberiji, koja se bavila vađenjem i obradom građevinskog kamena. U nekom trenutku prošle godine za poslovanje tvrtke se zainteresiralo liberijsko tužiteljstvo, a nakon što se doznalo da je Sochor dao punomoć jednom zaposleniku da s računa tvrtke digne 317.000 dolara. Tada se doznalo i da je tvrtka u financijskim problemima te da ne isplaćuje plaće, pa se istraga zahuktala te je pokazala da su Sochor Šrámek i Pešek prodali nekoliko strojeva te da su novac uplatili na svoje privatne račune. Nađen je niz nepravilnosti i sve je rezultiralo optužnicom protiv spomenute trojice u Liberiji. Za Sochorom je Liberija prošlog ljeta raspisala tjeralicu.

On je inače bio počasni češki konzul i već se suočavao s kaznenim prijavama. Prije nekoliko godina bio je zadržan u Liberiji jer ga se sumnjičilo za krijumčarenje droge i seksualno zlostavljanje djevojčica, a optuživalo ga se i za prijevaru prilikom prodaje liberijske rudarske tvrtke češkom poduzetniku. On je sve to negirao a počasni čeki konzul u toj zemlji bio je do 2007. kada ga je smijenio tadašnji češki ministar vanjskih poslova.