Bivši general Ćosić: Jakov Kitarović zaslužio je braniteljski status

Nakon izjave predsjednice i kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović na N1 televiziji da je njezinu suprugu Jakovu Kitaroviću nuđen braniteljski status, ali je on to, kaže predsjednica, odbio, i ta je tema postala izborna. Tu je izjavu oporba odmah secirala i, kao u slučaju HSS-a, zatražila da se prijavi protuzakonite radnje (nuđenje braniteljskog statusa), sugerirajući da se time zbivalo nešto izvan zakona. Što god da je hrvatska predsjednica željela poručiti, postići ili objasniti lansiranjem izjave o braniteljskom statusu svog supruga, čini se da se opet nehotice poskliznula. Jer, kako sada potvrđuju mjerodavni, u braniteljskom statusu Jakova Kitarovića nema ničega spornog i potpuno je nejasno kako je priča o njemu dospjela među sporne.

Vrstan inženjer

Oglasilo se Ministarstvo branitelja koje potvrđuje da je uvidom u službene evidencije utvrđeno da je Jakov Kitarović bio djelatnik Ministarstva obrane RH u razdoblju od 1994. do 1996., prvo kao državni službenik, a potom i kao djelatna vojna osoba. Kao djelatnik MORH-a ostvario je status hrvatskog branitelja, i to kao pripadnik neborbenog sektora, sukladno tada važećim propisima, budući da su sve djelatne vojne osobe ostvarivale status hrvatskog branitelja, navode u Ministarstvu. Dodaju da Kitarović “nije koristio ni jedno pravo koje proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji”.

Predsjedničin je suprug, dakle, automatizmom, kao i svi koji su tijekom rata radili u MORH-u, dobio status branitelja. Zašto je onda predsjednica spomenula da je njezin suprug – odbio taj status? Odbio je, kako vidimo iz službene evidencije, koristiti braniteljske povlastice, koje u njegovu slučaju ionako nisu velike, ali je mogao, primjerice, uvesti automobil uz popust. Bivši general i profesor na zagrebačkom FER-u Krešo Ćosić sredinom devedesetih, u vrijeme Domovinskog rata, bio je šef mladom inženjeru Kitaroviću, koji je radio kod njega u Vojno-tehničkom savjetu pri MORH-u. Ćosić je, naime, bio i savjetnik ministru obrane Gojku Šušku, a preko njegova Vojno-tehničkog savjeta odvijala se i suradnja s američkim MPRI-em, koji su vodili bivši generali američke vojske, koji su provodili i strategijsku potporu HV-u. Ćosić kaže da je u tome sudjelovao i Kitarović, a kao vješt inženjer najviše je radio na dijagnostici, održavanju i popravku vođenih raketnih protuoklopnih sustava HV-a.

– Kako je rat bio završio, 1996. planirali smo Jakovu Kitaroviću ponuditi ostanak u HV-u jer nam je trebao vrstan inženjer, no on mi je kazao da bi se želio vratiti na fakultet i doškolovati na Pomorskom fakultetu u Rijeci, dakle da bi prešao u “civilstvo”. Rekao sam mu da mi je žao što nas napušta, ali da ga potpuno razumijem – kaže za Večernji Krešo Ćosić i uz smiješak dodaje da je razumio Kitarovića jer se i on pokušavao vratiti na fakultet, ali mu predsjednik Tuđman, koji je želio nastaviti graditi jaki HV, to tada nije dao. Za Ćosića, dakle, nema sporne priče, Kitarović je potpuno zaslužio braniteljski status koji mu i pripada.

Podupro Kolindinu karijeru

Kitarović je 1998. magistrirao na temu poboljšanja točnosti diferencijskog globalnog sustava satelitskog pozicioniranja. Radio je i u Zadru, na Višoj pomorskoj školi. Poslije na Pomorskom fakultetu u Rijeci, na kojem je, uz elektroničku navigaciju i računalne komunikacije u upravljanju brodom, predavao i brodsku elektrotehniku. Karijeru je, međutim, prekinuo zbog strelovitog napredovanja u diplomaciji supruge Kolinde, s kojom se vjenčao 1996.

