Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pušten iz zatvora nakon tri tjedna kazne

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pušten je iz zatvora tri tjedna nakon što je započeo služenje petogodišnje kazne zbog sudjelovanja u kriminalnoj zavjeri. Sarkozy će biti podvrgnut strogoj sudskoj kontroli i zabranjeno mu je napuštanje Francuske dok traje žalbeni postupak koji je zakazan za iduću godinu.

Dana 21. listopada, bivši predsjednik središnje desnice, sada 70-godišnjak, osuđen je na pet godina zatvora zbog urote da financira svoju izbornu kampanju 2007. novcem pokojnog libijskog diktatora Muammara Gaddafija. Njegovi odvjetnici odmah su podnijeli zahtjev za njegovo puštanje na slobodu. Nakon izlaska iz zatvora, Sarkozy je na društvenim mrežama poručio da je njegova "energija usmjerena isključivo na jedan cilj – dokazati svoju nevinost". "Istina će pobijediti... Kraj priče još nije napisan", dodao je.

Sarkozyjev automobil viđen je kako napušta zatvor La Santé u Parizu neposredno prije 15 sati (14 sati po GMT-u), manje od sat i pol nakon što je sud odobrio njegovo prijevremeno puštanje. Ubrzo nakon toga viđen je kako dolazi u svoj dom u zapadnom dijelu Pariza, obavještava BBC.

Christophe Ingrain, jedan od Sarkozyjevih odvjetnika, izlazak klijenta nazvao je "korakom naprijed" i istaknuo kako će sada pripremati žalbeni postupak koji se očekuje u ožujku. Jedan od uvjeta Sarkozyjevog puštanja je zabrana kontakta s bilo kojim svjedokom u tzv. "libijskom dosjeu" ili zaposlenicima Ministarstva pravosuđa.

Tijekom boravka u zatvoru posjetio ga je ministar pravosuđa Gérald Darmanin. Posjet je potaknuo 30 francuskih odvjetnika da podnesu pritužbu protiv Darmanina, ističući mogući sukob interesa jer je Darmanin bio bivši kolega i prijatelj Sarkozyja. Govoreći putem video-linka pred pariskim sudom u ponedjeljak ujutro, Sarkozy je opisao svoje vrijeme u samici kao "mučno" i "noćnu moru". Rekao je da nikada nije imao "ludu ideju" tražiti novac od Gaddafija i naglasio da "nikada neće priznati nešto što nije učinio".

Sarkozy je također izrazio zahvalnost zatvorskom osoblju koje je njegovo vrijeme u zatvoru učinilo "podnošljivim". "Pokazali su izvanrednu ljudskost", rekao je. U sudnici su ga podržavali supruga, pjevačica i manekenka Carla Bruni-Sarkozy, te dva sina bivšeg predsjednika. Sarkozy je prvi bivši francuski vođa koji je završio u zatvoru od Drugog svjetskog rata, kada je kolaboracionistički vođa Philippe Pétain bio osuđen za izdaju 1945. godine.

Od ulaska u zatvor, Sarkozy je boravio u ćeliji u izolacijskom krilu. Imao je toalet, tuš, radni stol, mali električni štednjak i mali televizor – za koji je plaćao mjesečnu naknadu od 14 eura (12 funti) – te pravo na mali hladnjak. Također je imao pravo primati informacije izvan zatvora, obiteljske posjete, pisanu i telefonsku komunikaciju, ali je u praksi bio u samici. Dopušten mu je bio samo jedan sat dnevno za tjelesnu aktivnost, koju je provodio sam u odvojenom dvorištu krila.

Dva tjelohranitelja bila su smještena u susjednim ćelijama, što je, prema ministru unutarnjih poslova Laurentu Nuñezu, bilo zbog Sarkozyjevog statusa. "Očito je postojala prijetnja prema njemu", rekao je Nuñez. Sarkozy je predsjednik bio od 2007. do 2012. Od napuštanja dužnosti prati ga niz kriminalnih istraga, a mjesecima je morao nositi elektroničku narukvicu oko gležnja nakon prošlogodišnje presude zbog pokušaja podmićivanja suca radi dobivanja povjerljivih informacija o drugom slučaju.