Hrvatska zatražila poništenje presude oko švicaraca 'teške' 17,5 milijuna dolara

Hrvatska je pokrenula postupak poništenja presude pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u predmetu Société Générale S.A. protiv Hrvatske, u kojem je francuskoj banci krajem lipnja prošle godine dosuđeno oko 17,5 milijuna eura zbog mjera vezanih uz konverziju kredita u švicarskim francima, doznajemo. Ovaj hrvatski potez dolazi u trenutku kad je europski pravni okvir temeljito promijenjen u odnosu na početak postupka 2019. godine jer je zajednička deklaracija država članica EU lani izričito potvrdila i tako politički dodatno konsolidirala pravni stav da se arbitražne klauzule ne mogu i nikada se nisu mogle primjenjivati u kontekstu sporova između članica unije, što je ovdje slučaj, i to je, prema neslužbenim informacijama, baza zahtjeva. Hrvatska je ovim potezom automatski zaustavila izvršenje presude dok traje preispitivanje zahtjeva, što znači da ne mora francuskoj banci (za sada) platiti ništa. U slučaju uspjeha, postupak bi se mogao vratiti na početak pred novim tribunalom ili biti u cijelosti obustavljen ako se utvrdi da nadležnost ne postoji.