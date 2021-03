Kosor: Tomaševiću nedostaje emocije, Škoro će na nju igrati

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostuje danas od 11 sati u studiju Večernjeg lista. Kosor komentira nadolazeće lokalne izbore, opciju da najveće stranke ovog puta "ne osvoje" niti jedan od četiri velika grada, ali i odlaske u HDZ-u, opasnost da HDZ izgubi Slavoniju, kao i raspravu oko izbora predsjednika Vrhovnog suda između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića. Emisiju vodi Petra Maretić Žonja.

Do lokalnih su izbora ostala dva mjeseca, a Kosor otkriva smatra li da su dvije velike stranke u problemima.

- Kad njih pitate reći će da nisu i svaka će reći da će pobijediti, ali da, mislim da imaju problema, ali to su različiti problemi u HDZ-u i SDP-u, a i pozicije su drugačije. HDZ je na vlasti na razini države, to je dakako velika prednost. SDP je opozicija i to opozicija koja sporo napreduje u porastu rejtinga iako imaju novog šefa stranke, rekla je dodajući kako joj se čini da HDZ sada ima više problema nego ikada uoči lokalnih izbora.

- Znate da sam dugo bila u toj stranci i ne mogu se sjetiti situacije tolikih izlazaka iz stranke uoči lokalnih izbora jer je to trenutak kad stranka zbija redove, a s druge strane da izlaze zaista viđeniji ljudi, tvrdi te navodi kako je mnogima bilo važno kada je Ivan Penava napustio stranku.

- Imamo trend koji je počeo odlaskom Ivana Penave i nemojmo zaboraviti, to nije bio bezazlen izlazak i udarac iako se to relativiziralo. Međutim, sada se ide jedan na jedan. Kada govorimo o Vukovaru, poraz HDZ-ova kandidata bio bi ogroman udarac, rekla je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Situacija u Lici

- Lika je za HDZ na neki način izgubljena, usudim se to reći unaprijed zato što gospodin Milinović ide hrabro naprijed i njegova izjava nedavno je bila dosta znakovita. Na pitanje bi li se vratio, rekao je 'nikad više'. To je jasna poruka, nije on to učinio slučajno. Ako je izašlo 400 članova, to je ogroman gubitak. Lika nije velika, broj ukupno članova nije velik, no bila je neosvojiva utvrda HDZ-a, rekla je dodajući kako bio gubitak imao i simboličnu poruku, kao i u Vukovaru.

- Simbolično značenje Vukovara je i puno veće. I u drugim mjestima u Slavoniji vidimo da se rađa neka vrsta pobune, smatra Kosor.

Jadranka Kosor smatra da postoji samo jedno objašnjenje zašto ugledni članovi napuštaju HDZ, a to je nezadovoljstvo.

- Čime su nezadovoljni, to je nešto čime bi se ja sada da sam na poziciji Andreja Plenkovića itekako bavila. Nisu to samo sporadični izlasci, navela je dodajući kako smatra da izlasci donose samo gubitak.

- Između redova se čita neka vrsta dodatne centralizacije stranke u rukama praktički jedne osobe, a to je predsjednik stranke, rekao je te se osvrnula na Dabru koji je izjavio kako se odluke donose u "ministarskoj šumi".

- Očito da postoji nezadovoljstvo tim sivim eminencijama koje u HDZ-u na neki način postoje oduvijek. U različita razdoblja, u različito vrijeme različitih predsjednika stranke, imali su veće ili manje značenje i upliv, rekla je.

- Što se tiče velikog slavonskog dijela stranke, vidi se određeno nepoznavanje stranke i načina funkcioniranja čelne osobe stranke, mislim da se nedovoljno upustio, proučio i nastojao učini jačim demokratske procese u stranci, dodaje te smatra kako se ne može govoriti o transformaciji HDZ-a.

- Većina ostaje i kune su u pobjedu Andreja Plenkovića i mislim da bi se sad moglo reći ono što neki možda neće razumjeti, ali da je možda u Andreju Plenkoviću HDZ dobila čelnika i vođu kakvog su i željeli, navela je Kosor.

Izbori u četiri velika grada

Što se tiče situacije u najvećim gradovima, Kosor smatra kako je ona kaotična za HDZ i za SDP.

- Nema kandidata koji su veliki favoriti, koji "zvone", za koje svi znaju. Mnogima se usput otkrivaju neke afere. Specifičnost u Zagrebu jest što je HDZ u zadnji trenutak izišao s rezervnim kandidatom i mislim da će se to pokazati loše, rekla je, a za Klisovića, SDP-ovog kandidata, tvrdi kako je respektabilan, no da je teško da bude favorit na lokalnim izborima.

Iako smatra da su ankete na ranijim izborima promašivale, ističe kako je prema trenutnim rezultatima favorit za Zagreb Tomislav Tomašević.

- On kao da gubi energiju, on će imati veliki problem motivirati birače za razliku od velikih stranka. On je izgubio glavni razlog zbog kojeg bi njegovi birači izašli na izbore, a to je da Bandić više ne bude gradonačelnik. Taj motiv je nestao i onda će morati uložiti energiju, rekla je dodajući kako će morati naučiti zaigrati i na emociju.

- Ozbiljan je, rijetko se smiješi, gotovo nikada, rekla je govoreći o Tomaševiću.

S obzirom na velik broj kandidata od centra na desno, navodi kako je teško prognozirati tko ima najviše šansi.

- Mislim da Škoru ne treba jako podcijeniti na tom bazenu od centra na desno. Bandićevi birači će se raspodijeliti, neki će glasati i za SDP. Škoro će igrati na emociju, on nije sasvim bez šanse da uđe u drugi krug, tvrdi Kosor koja smatra koja navodi kako su moguće sve kombinacije za ulazak u drugi krug.

Rasprava oko izbora predsjednika Vrhovnog suda

Na pitanje smatra li da na lokalne izbore utječe rasprava predsjednika i premijera oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, odgovara kako to koristi Andreju Plenkoviću jer odvraća pozornost s raznih tema i afera.

- Predsjednik države je otvorio važnu raspravu i ta važna rasprava o funkcioniranju pravosuđa pada u peti, šesti plan zahvaljujući njegovom specifičnom način na koji o tome komunicira, tvrdi objašnjavajući kako on govori o istinskim problemima.

- Iako Vlada nema i ne smije imati utjecaj na izbor predsjednika Vrhovnog suda, ima vladajuća većina, odnosno predsjednik HDZ-a jer će biti kako on bude rekao, rekla je.

- Svi su goli do gole kože. Vidi se kako se radi samo o političkom dogovoru, o svemu odlučuje politika, smatra i dodaje kako vjeruje da će Milanović i Plenković morati razgovarati o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

Problemi s cijepljenjem

Hrvatska je zemlja sa najmanje procijepljenog stanovništva, Kosor otkriva koga za to smatra odgovornim.

- Ne bi bila kritična prema svima zato što u vrijeme kad smo tek sanjali cjepivo, teško da je bilo tko mogao reći što je dobro, što loše. Međutim, mislim da je potpuno zakazala Europska unija. Ja sam čelnike EU žestoko kritizirala. Mislim da nikada nije Europska unija nije imala slabije vođe, bez autoriteta, bez vizije, navela je.

- Nisu dobro pripremili cijeli proces potpisivanja ugovora i dokumenata sa farmaceutskom industrijom. Nije bilo čvrstih okova koji bi ono što je dogovoreno držali, dodaje.

Da je sada premijerka, navodi kako bi tražila alternativne načine cijepljenja, ali nikako mimo Europske unije.

- Kakva god bila, mi smo članica. Dok smo se borili s pandemijom, dok je jačao strah, s druge strane su jačali neki lideri u nepoštivanju vladavine prava i jednog od stupova Europske unije, rekla je zaključujući da je važno što odobri EMA.

Kosor je rekla kako se prošli tjedan cijepila, no da i dalje nosi masku.

- Moja mama nije sigurna hoće li se cijepiti i spada u najugroženiju skupinu. Svi koji će se cijepiti, morat će nositi masku, navela je.