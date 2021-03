Capak: Mislimo da je mnogo manje od 30 posto građana odbilo AstraZenecu

U Hrvatskoj posljednjih dana bilježimo porast novozaraženih. U posljednja 24 sata zabilježeno je 129 novih slučajeva zaraze virusom, a testirane su 2563 osobe. Što se tiče cjepiva, isporuka kasni, no stigla je dokumentacija od ruskog proizvođača za Sputnjik V. Sada kreće analiza, a kako je kazao ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, ako dokumentacija bude u redu, moguć je interventni uvoz. Sve više država obustavlja cijepljenje AstraZenecom zbog smrti koje su povezane s krvnim ugrušcima.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 129 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4342. Među njima su 874 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 72 pacijenta. Preminulo je osam osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 251.174 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5685 preminulo, ukupno se oporavilo 241.147 osoba, od toga 583 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 17.840 osoba. Do danas su ukupno testirane 1,431.342 osobe, od toga 2563 u posljednja 24 sata", priopćio je Stožer.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. Imamo tjedni porast od 28, 8 posto. Prosječna incidencija je 198,4. Najvišu ima Dubrovačka županija. Na listi među zemljama EU na 7. smo mjestu.

Sekvenciranje

"Od 353 uzorka, 204 ili 57 posto je britanski soj, 45 je češki soj i 4 južnoafrički, dvije osobe putovale su iz Meksika preko Turske u Hrvatsku, a dvije nisu nikamo putovale", kazao je Capak.

Ministar Vili Beroš naglasio je da britanski soj preuzima dominaciju, kako u Europi tako i u Hrvatskoj. "Ne smijemo se opustiti, moramo biti više odgovorni zbog prijetnji u okruženju", kazao je Beroš.

Rusko cjepivo

"Ne znam je li sva dokumentacija dostavljena, to je u nadležnosti HALMED-a. HZJZ nema uvid u te dokumente osim ako nas HALMED ne angažira", kazao je Capak dodajući da se nije razgovaralo o količini doza.

"Mi smo razgovarali s jednom farmaceutskom tvrtkom iz Kine. Napravljen je zapisnik. Nismo dobili dovoljno informacija da bismo donijeli stručni sud o tome kakvo je to cjepivo i je li učinkovito, dobili smo šture informacije, a zatražili smo podatke trećeg dijela istraživanja", kazao je Capak.

Interventni uvoz

"Ako EMA odbije, to će značiti da medicinska dokumentacija nije dobra", kazao je Beroš. "Sumnjam da će tada bilo tko donijeti drukčiji zaključak. Pitanje je kako će Komisija odgovoriti na pismo našeg premijera. Zadatak je mene i Vlade da osiguramo dovoljno cjepiva, a to ovisi o brojnim elemenata. Aktivno razgovaramo. Pazimo na vremenski odmak i dolazak turističke sezone", kazao je Beroš.

"S tim cjepivom najveći su problemi glede isporučenih količina te najveće dileme oko toga mogu li se cijepiti starije osobe. Kao odgovorni pojedinci želimo o svemu razgovarati na znanstveno utemeljen način. WHO je poručio kako nema jasnih pokazatelja da je kod tog cjepiva zabilježen veći broj smrtnih slučajeva, u odnosu na druga cjepiva", rekao je.

Na pitanje postoji li mogućnost da se i u Hrvatskoj kao i u SAD-u razmotri jedan metar udaljenosti umjesto dva, Capak je rekao da sve ovisi je li riječ o otvorenom ili zatvorenom prostoru . "Imamo neke znanstvene primjere da se aerosol širi i na većoj udaljenosti od jednog ili dva metra", kazao je Capak.

Problemi s isporukom

"AstraZeneca trebala je biti prva registrirana, mi smo odlučili da ćemo uzeti 3.8 milijuna doza tog cjepiva. EU nam je smanjio tu količinu na 2.7 milijuna i mi smo s EU i AstraZenecom sklopili ugovor", kazao je Capak. "Ne znam možemo li poništiti ugovor s AstraZenecom. Poduzimamo korake za pravilniju raspodjelu ili da se napravi korekcija za one koji su zakinuti s AstraZenecom", dodao je.

"Sve države članice dale su EK da pregovora uime država članica. Siguran sam da će EK i članice izaći s novim iskustvom. Činjenica je da zdravstvena politika nije bila integrirana, no ovdje se vidi, govoreći o iskustvima pandemije, da samo zajedničkim i solidarnim pristupom može se iz izaći ove situacije", kazao je ministar Davor Božinović.

Nuspojave cijepljenja povezane sa smrtnim ishodom

"Ne znamo koliko je brojka točna. Dođe nam prijava i to se šalje HALMED-u. Za sve slučajeve zaključeno je da smrtni slučaj nema veze s cijepljenjem. Još čekamo potvrdu za ženu (91) cijepljenu AstraZenecom", kazao je Capak.

"Da je tromboembolija posljedica cjepiva, jako je teško utvrditi. Ona se može javiti i zbog korone, uzimanja kontracepcijskih pilula, ali i spontano", kazao je Capak. "Ako imamo veći broj onih koji imaju tromboemboliju među onima koji su cijepljeni u usporedbi s onima koji nisu, onda se o tome razgovora. To je komplicirano i vrlo je teško ocijeniti. To se treba utvrđivati na velikom broju ljudi koji su se cijepili u odnosu na one koji se nisu cijepili", dodao je.

"Sasvim sigurno ima ljudi koji su se odbili cijepiti AstraZenecom, no mislimo da je to manje od 30 posto", kazao je Capak.

"Ono što je primijećeno na razini EU jest to da je značajno pala smrtnost među starijima i osobama u domovima. Jedna skupina od 25 ljudi u staračkom domu u Belgiji inficirana je južnoafričkim sojem, no cijepili su se te su imali blaže simptome i nitko nije umro. Nema grupiranih podataka o tome da je cjepivo kod starijih ljudi bilo opasnije nego kod druge populacije", kazala je Alemka Markotić.