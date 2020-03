Bivša predsjednica uprave Hrvatske lutrije niječe krivnju

Više od tri godine prošlo je od kada je podignuta optužnica protiv Vesne Bakran, bivše predsjednice uprave Hrvatske lutrije, koja je optužena za zloporabu u gospodarskom poslovanju u jednom od krakova afera Fimi medija, a ona je tek jučer sjela na optuženičku klupu. Naime, jučer joj je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje, a Vesna Bakran je zanijekala krivnju.

Optužnica, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Sisku, jer je spis, kako se čulo u sudnici, po nalogu glavnog državnog odvjetnika, njima dodijeljen u rad, tereti Vesnu Bakran da je Hrvatsku lutriju oštetila za 2,8 milijuna kuna. Tereti ju se da je od ožujka 2006. do 5. rujna 2008. kao direktorica, a od 5. rujna 2008. do siječnja 2010. kao predsjednica uprave Hrvatske lutrije, sklopila ukupno 57 poslovnih odnosa s Fimi medijom temeljem kojih je tvrtka Nevenke Jurak obavljala marketinške poslove za Hrvatsku lutriju.

Kao i u svim sličnim situacijama, tužiteljstvo tvrdi da je Fimi medija bila favorizirana u odnosu na ostale marketinške tvrtke, posao joj je dodjeljivan mimo natječaja, a obavljeni poslovi plaćeni su joj više no što su vrijedili. Novac je otišao Fimi mediji te dalje HDZ-u, tvrdi se u optužnici, a kako je Hrvatska lutrija postavila imovinskopravni zahtjev zbog štete koja joj je pričinjena, sud je blokirao imovinu Vesne Bakran.

Tužiteljstvo je predložilo ad se u dokaznom postupku pročita materijalna dokumentacija te iskaz Nevenke Jurak koja je u međuvremenu preminula. Tražili su i da se saslušaju svi predloženi vještaci i svjedoci. S tim zahtjevom obrana se djelomično složila jer im je problematičan nalaz kombiniranog financijsko- marketinškog vještačenja. Tražili su da se marketinški vještak Kamilo Antolović otkloni zbog sumnje u njegovu nepristranost. Kako je pojasnila Jadranka Sloković, braniteljica Vesne Bakran, Antolović je javno istupao pri čemu je imao izrazito negativan stav prema Fimi mediji, a zbog tih javno izraženih stavova već je otklonjen iz dva druga predmeta koji su krak afere Fimi medija.

Optužnica protiv Bakran podignuta je u prosincu 2016. i tada ju se teretilo za štetu od 3,7 milijuna kuna. No optužnica je vraćena tužiteljstvu na doradu, a sporni su bili dijelovi vještačenja. Nakon dopunskog vještačenja nova optužnica, s oko milijun kuna manjom štetom podignuta je u srpnju 2018., a postala je pravomoćna u travnju 2019. Što se, pak, tiče glavne afere Fimi media, to bi se suđenje trebalo nastaviti idući tjedan iznošenjem obrana. Idući tjedan bi trebala biti objavljena i presuda u jednom od krakova te afere, onom koji se odnosi na Antu Todorića, bivšeg direktora tvrtke STSI. I on je optužen za pogodovanje Fimi mediji, odnosno da joj je neosnovano omogućio da zaradi 1,6 milijuna kuna.