Kako će izgledati desna bitka za Dalmaciju: Protiv oslabljenih lista HDZ-a idu Petrov, Bulj, Tomašić...

Dvije dalmatinske izborne jedinice oduvijek su utvrda HDZ-a. Na prošlim parlamentarnim izborima stranačke su liste u devetoj i desetoj izbornoj jedinici osvojile čak 15 zastupničkih mandata, a vjernost birača u Dalmaciji potvrdila se i na predsjedničkim izborima, kada je Dalmacija mahom birala HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović.

No na parlamentarne izbore 2016. godine HDZ je išao u drukčijim okolnostima – desno biračko tijelo nije bilo podijeljeno. HDZ-ov tadašnji partner Hrvoje Zekanović ovoga će se puta, međutim, kandidirati protiv HDZ-a, kao kandidat na koalicijskoj listi Hrvatskih suverenista i Škorina Domovinskog pokreta.

Krstičević odustaje?

Ova će koalicija kampanju zasigurno graditi i na „lijevim skretanjima“ Andreja Plenkovića, a uz Zekanovića, u devetoj izbornoj jedinici glasove desno orijentiranih birača lovit će i Mostov Miro Bulj. Desna konkurencija HDZ-u jaka je i u desetoj, splitsko-dubrovačkoj jedinici, gdje ih na odvojenim listama čekaju čelnici Mosta i Suverenista Božo Petrov i Ruža Tomašić. Kako bi se odupro udaru zdesna, HDZ će u ovim jedinicama morati ponuditi kadar koji će svjetonazorski moći parirati ovim izazivačima, no viđeniji dalmatinski HDZ-ovci u posljednje vrijeme muku muče s nizom afera.

Damir Krstičević, koji je kao prvi na HDZ-ovoj listi 2016. odnio daleko najveći broj preferencijskih glasova, nedavno je podnio ostavku na dužnost ministra obrane, kao moralni čin nakon pogibije dvojice vojnih pilota. U međuvremenu se našao i pod povećalom javnosti zbog stare priče o nekretninama koje je jeftino kupio od MORH-a, a za koje ni danas nije do kraja utvrđeno je li se radilo o jednom ili dva stana. Stranački vrh ipak je stao uz njega i želi ga vidjeti na čelu izborne liste, no sam Krstičević se premišlja. Odustane li od kandidature, u desetoj izbornoj jedinici mogao bi ga zamijeniti politički tajnik stranke Ante Sanader, no i on posljednjih dana proživljava teške trenutke zbog napada vezanih uz smrt 18 štićenika splitskog doma za starije.

Sanadera je zbog ovog slučaja napao predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji tvrdi kako u ovoj priči “Plenković štiti Sanaderova štićenika”. Sanader mu je jučer uzvratio da “partija neće suditi i donositi odluke o smjenjivanju i postavljanju“, no činjenica je da HDZ nije odgovorio na brojna pitanja vezana uz Ivana Škaričića, ravnatelja doma s najviše žrtava korone i ova priča mogla bi im predstavljati ozbiljan uteg u kampanji.

VIDEO: Bernardić: Plenković štiti Sanaderova štićenika

S aferama muku muče i u susjednoj, Šibensko-kninskoj županiji, gdje im se u nositeljicu liste s prošlih izbora Branku Juričev-Martinčev upire prstom zbog vile koja je nikla na zemljištu njezina supruga, na poljoprivrednom otočiću na kojem gradnja nije predviđena.

“Uskrsnuo” Kalmeta

Županijska organizacija HDZ-a ponovo ju je kandidirala u Sabor, no u neformalnim razgovorima poručuju kako očekuju da će Juričev-Martinčev pravodobno odgovoriti na sva pitanja. Na listi nema šibensko-kninskog župana Gorana Pauka, koji je sam otklonio kandidaturu, a koji je u fokusu zbog istrage o navodnoj iznudi i krađi novca iz sefa u svojoj kući. Iako je Pauk u ovoj priči oštećenik, za političara je uvijek neugodno kad se javno pretresa iznos koji čuva u sefu.

Iz Zadarske županije na listu je ponovo predložen Božidar Kalmeta, čiji su problemi sa zakonom odavno poznati. U stranci je već rehabilitiran funkcijom pomoćnika glavnog tajnika pa ostaje vidjeti hoće li ga Plenković ovoga puta predložiti i za Sabor.