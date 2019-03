Bio je na strani Hrvatske, ali i žestoki kritičar hrvatske politike prema BiH

Nekadašnji vicekancelar Njemačke, ministar pravosuđa, šef obavještajne službe, šef njemačke diplomacije, ali i vođa FDP-a Klaus Kinkel umro je u ponedjeljak u 82. godini. Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova liberalna stranka Slobodni demokrati na čijem je čelu bio cijeli niz godina.

Kinkel je na čelu njemačke diplomacije kao ministar vanjskih poslova bio od 1992. do 1998., i u to vrijeme vrlo jasno i otvoreno je bio na strani Hrvatske u kojoj je bjesnio Domovinski rat. Nastavio je politiku svog prethodnika Hans-Dietricha Genschera osuđujući velikosrpsku agresiju i politiku koju je u to vrijeme vodio Slobodan Milošević. S druge strane, bio je i prilično žestok kritičar hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini.

Darovit i sposoban analitičar

Klaus Kinkel rođen je u njemačkom gradu Metzingenu, a završetkom srednje škole odlazi na studij, prvo medicine da bi se potom prebacio na pravo. Nakon što je završio fakultet, ali i diplomirao pravne znanosti, zapošljava se u Ministarstvu unutrašnjih poslova tadašnje Savezne Republike Njemačke, gdje kroz nekoliko godina dolazi u ured tadašnjeg ministra Hans-Dietricha Genschera. Njih su dvojica uspostavila prilično blizak odnos, pa je Kinkel preuzeo vođenje njegova ureda. Kada je pak Genscher 1974. imenovan ministrom vanjskih poslova, Kinkel ga je slijedio ušavši u svijet diplomacije.

Krajem sedamdesetih, kao vrlo sposoban i darovit organizator, ali i vrstan analitičar, Kinkel je imenovan šefom BND-a, obavještajne službe tadašnje Zapadne Njemačke. U tome trenutku na svome vrhuncu je bio hladni rat, a BND je imao pune ruke posla u obavještajnim okršajima s ruskim KGB-om, ali i istočnonjemačkom obavještajnom službom.

Nakon što je tri godine proveo na čelu BND-a, Kinkel i sam stječe poziciju ministra, kada je u vladi Helmuta Kohla imenovan ministrom pravosuđa. Na tom mjestu dočekao je i pad Berlinskog zida kao i ujedinjenje Njemačke, a posebno se ponosio činjenicom kako je Erichu Honeckeru, bivšem istočnonjemačkom komunističkom vođi, suđeno pred njemačkim sudom upravo zahvaljujući Kinkelovim naporima.

Protiv Crvene Armije

Ujedno, upravo u vrijeme dok je bio na položaju ministra pravosuđa, Kinkel je uspio pregovarati s terorističkom Frakcijom Crvene armije kako bi se oni odrekli nasilja. Ipak, vjerojatno najveći trag ostavio je kao njemački ministar vanjskih poslova i čovjek koji je oblikovao njemačku vanjsku politiku tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća. Bio je, kako je već rečeno, snažan zagovornik hrvatske borbe za oslobođenje okupiranih područja. Bio je i jedan od vodećih kritičara Slobodana Miloševića, a upravo zahvaljujući Kinkelovu zalaganju formiran je i Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Haagu. U to vrijeme obnašao je i dužnost vicekancelara u vladi Helmuta Kohla.

Iz politike se povukao 2002., okončavši svoj posljednji mandat u Bundestagu, no bio je i dalje aktivan na međunarodnoj sceni kao izaslanik Njemačke pri raznim svečanostima.

