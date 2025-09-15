Naši Portali
Katarski emir osjeća se izdano

Bio je glavni posrednik, a sada kuje muslimanski savez protiv Netanyahua

Autor
Hassan Haidar Diab
15.09.2025.
u 19:30

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza na Bliskom istoku, simbol strateške povezanosti te zemlje s Washingtonom

Emir Tamim bin Hamad al-Thani predvodi Katar u jednom od najozbiljnijih izazova u svojoj vanjskoj politici, a riječ je o izazovu koji duboko potresa i regionalne i globalne saveze te zemlje. Nedavni napad Izraela na čelnike Hamasa u Dohi, koji je premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nazvao "državnim terorizmom", potresao je temelje katarske diplomacije i međunarodnog ugleda zemlje. Izrael je svojim djelovanjem ponizio Katar, unatoč činjenici da je Doha godinama služila kao ključni posrednik između arapskog svijeta i Zapada, gradeći mostove tamo gdje se drugi nisu usudili.

Avatar Samodesno
Samodesno
20:06 15.09.2025.

Izrael neće stati dok ne izazove III. Svjetski rat.

MP
marinko.przolica
20:05 15.09.2025.

Nije li ovaj "novinar" neki dan pisao kako se Katar okreće rusiji i kini? A danas USA broj 1? Za one koji ne znaju, Katar je par godina bio pod potpunom blokadom najvažnijih arapskih zemalja: egipta, arabije, uae, bahreina. U kojem suludom nadrogiranom snu netko može misliti da će ovi biti predvodnici bilo kalvog saveza? Pa Izrael je potpuno slobodno preletio arabiju s petnaistak aviona, punio ih u zraku i u polasku i povratku. Arabija nije znala? Zapanjujuće...

Avatar intimus500
intimus500
19:56 15.09.2025.

Gčavni posrednik??? Uvijek je glavni financijer muslumanske braće i njihovih vojnih organizacija.

