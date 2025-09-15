Bio je glavni posrednik, a sada kuje muslimanski savez protiv Netanyahua

Emir Tamim bin Hamad al-Thani predvodi Katar u jednom od najozbiljnijih izazova u svojoj vanjskoj politici, a riječ je o izazovu koji duboko potresa i regionalne i globalne saveze te zemlje. Nedavni napad Izraela na čelnike Hamasa u Dohi, koji je premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nazvao "državnim terorizmom", potresao je temelje katarske diplomacije i međunarodnog ugleda zemlje. Izrael je svojim djelovanjem ponizio Katar, unatoč činjenici da je Doha godinama služila kao ključni posrednik između arapskog svijeta i Zapada, gradeći mostove tamo gdje se drugi nisu usudili.