POLICIJSKI UDAR NA RADIKALNU DESNICU

Bijeli supremacisti gomilali oružje i pozivali na rasni rat

VL
Autor
Ivana Jakelić
02.12.2025.
u 09:18

Skupina je stvorila međunarodnu mrežu paravojnih ćelija koje se same vojno obučavaju u kampovima za obuku, a krajnji cilj njihova djelovanja je izvođenje raznih terorističkih napada te priprema za ono što oni zove rasnim ratom

Radikalno i ekstremna desna organizacija "The Base" bila je meta akcije španjolske policije koju je potpomogao Europol. U trodnevnoj akciji na području Madrida i Valencije, čiji je cilj bio onemogućavanje djelovanje radikalno desne terorističke organizacije "The Base, uhićene su tri osobe. Tijekom akcije, osim što su uhićene tri osobe, zaplijenjeno je razno vatreno i hladno oružje, vojna taktička oprema, supremacistički materijal kao i neo - naci propagandni materijali i dokumentacija koja glorificira i druge terorističke organizacije.

Odlukom Vijeća Europe od lipnja 2024. "The Base" je stavljen na EU listu organizacija koje se smatraju terorističkim. To je bilo prvi put da je EU na popis terorističkih organizacija uvrstio neku grupaciju ekstremne desnice, pa Europol upozorava da taj potez Vijeća Europe ukazuje na društvene promijene, ali i opasnost koja prijeti od desnog terorizma. "The Base" je, pojašnjava Europol, poznata po svojoj neonacističkoj, militantnoj ideologiji. Njezini sljedbenici zagovaraju bijelu supremaciju do koje treba doći uz pomoć terorizma i terorističkih napada.

Skupina je stvorila međunarodnu mrežu paravojnih ćelija koje se same vojno obučavaju u kampovima za obuku, a krajnji cilj njihova djelovanja je izvođenje raznih terorističkih napada te priprema za ono što oni zove rasnim ratom. Tri uhićene osobe su, kako se sumnja, bile su dio španjolske ćelije, koja je bila u izravnom kontaktu s Rinaldom Nazzarom, osnivačem "The Base" koji je nedavno pozvao na konsolidaciju ćelija u nekoliko zemalja i na počinjenje selektivnih napada s ciljem rušenja zapadnih demokratskih institucija.

Članovi ćelije bili su visoko radikalizirani i živjeli su po načelima terorističke organizacije. Bili su spremni za izvođenje napada, spremali su se izvođenjem tehničkih vježbi, a nove su članove regrutirali preko društvenih mreža, pri čemu su veličali druge terorističke organizacije. Sumnja se da su posljednjih mjeseci osumnjičeni pojačali svoj radikalni diskurs te su poticali nasilne akcije. izjavljivali su da su spremni počiniti selektivne napade. Osim toga gomilali su oružje pa je policija odlučila djelovati te ih uhititi.

Ključne riječi
teroristička organizacija teroristički napad radikalna desnica

