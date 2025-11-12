Naši Portali
PRESKUPO OSIGURANJE

Stroži propisi ugrozili stoljetnu tradiciju: Gradovi diljem Njemačke otkazuju sajmove

Autor
Stipe Puđa
12.11.2025.
u 21:10

Na dan kada je započeo sudski proces protiv 50-godišnjeg liječnika iz Saudijske Arabije, koji je osumnjičeni za napad na prošlogodišnji božićni sajam u Magdeburgu u kojem je ubijeno šest osoba, a više od 300 ih je ozlijeđeno, donesena je odluka da se ovogodišnji božićni sajam u tom gradu, koji je trebao početi 20. prosinca, zasad ne smije održati

Božićni sajmovi, koji su zaštitni znak Njemačke već stotinama godina, trebali bi se uskoro otvoriti u više od dvije tisuće njemačkih gradova i općina. Po svemu sudeći, dio njih ove godine neće biti otvoren tako da domaći ljudi i njihovi gosti neće moći uživati ​​u božićnim pjesmama i kuhanom vinu kao što su to činili godinama. Zbog strožih propisa koji su na snazi nakon prošlogodišnjih terorističkih napada na sajmovima u Magdeburgu i Solingenu, nekoliko njemačkih gradova i općina je već pred otkazima svojih božićnih sajmova. A otkazali su jer ne mogu sami snositi troškove za obvezno postavljanje sigurnosnih barijera za zaštite od napada teškim vozilima ili plaćanje dodatnog osoblja za osiguranje sajmova.

Ključne riječi
Njemačka Božićni sajam teroristički napad

VA
VanjaPlank
21:13 12.11.2025.

Welkom dir inžinjeren und doktoren...ja ja cvaj prasicen čez kuruzu laufen

AN
Antonio1952
21:29 12.11.2025.

Zato ce moci slobodno slaviti Bajram.

GU
Gumb
21:20 12.11.2025.

Čini se je prava EU ostala na istoku i jugu zapadna Europa više ne postoji zato bi se trebalo podijeliti neka oni dijele svoju sudbinu sa takvim ljudima mi ne trebamo još stignemo rješiti taj problem u početku .

