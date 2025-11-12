Stroži propisi ugrozili stoljetnu tradiciju: Gradovi diljem Njemačke otkazuju sajmove

Božićni sajmovi, koji su zaštitni znak Njemačke već stotinama godina, trebali bi se uskoro otvoriti u više od dvije tisuće njemačkih gradova i općina. Po svemu sudeći, dio njih ove godine neće biti otvoren tako da domaći ljudi i njihovi gosti neće moći uživati u božićnim pjesmama i kuhanom vinu kao što su to činili godinama. Zbog strožih propisa koji su na snazi nakon prošlogodišnjih terorističkih napada na sajmovima u Magdeburgu i Solingenu, nekoliko njemačkih gradova i općina je već pred otkazima svojih božićnih sajmova. A otkazali su jer ne mogu sami snositi troškove za obvezno postavljanje sigurnosnih barijera za zaštite od napada teškim vozilima ili plaćanje dodatnog osoblja za osiguranje sajmova.
