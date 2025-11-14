SAD označio četiri skupine u Europi kao terorističke: 'Vode se revolucionarnim anarhističkim ideologijama'

Sjedinjene Države u četvrtak su označile četiri skupine u Njemačkoj, Italiji i Grčkoj kao globalne teroriste, optužujući ih da su "nasilna antifa", dok predsjednik Donald Trump cilja na ljevičarske skupine. Američki državni tajnik Marco Rubio u izjavi je rekao da je pripadnike njemačke skupine Antifa Ost označio kao "posebno određene globalne teroriste", zajedno s pripadnicima triju drugih skupina u Grčkoj i Italiji, nastavljajući Trumpovu politiku "suprotstavljanja Antifinoj kampanji političkog nasilja". Rubio je rekao da namjerava od 20. studenog te skupine označiti i kao "strane terorističke organizacije" te je upozorio da će Washington ciljati i na druge skupine diljem svijeta.

"Skupine povezane s ovim pokretom vode se revolucionarnim anarhističkim ili marksističkim ideologijama, uključujući antiamerikanizam, antikapitalizam i antikršćanstvo, koristeći ih za poticanje i opravdavanje nasilnih napada u zemlji i inozemstvu", rekao je Rubio. "Sjedinjene Države nastavit će koristiti sve dostupne alate za zaštitu nacionalne i javne sigurnosti te će uskratiti financiranje i resurse teroristima, što će uključivati ciljanje drugih antifa skupina diljem svijeta", dodao je.

Trump i njegovi republikanski saveznici optužili su sljedbenike antife za poticanje političkog nasilja nakon atentata na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka u rujnu i prosvjeda protiv Imigracijske i carinske službe (ICE) u Los Angelesu, Chicagu i Portlandu.

Trump je zaprijetio progonom antife tijekom svog prvog mandata, a u rujnu je izvršnom uredbom tu skupinu proglasio terorističkom organizacijom. Neki pravni stručnjaci za nacionalnu sigurnost rekli su da je ta oznaka pravno upitna jer antifa nema službeno vodstvo ili organizacijsku strukturu.