Trumpov suradnik usred konferencije mijenjao priču o brazilskom sucu: 'VAR se nije smio primijeniti na taj način'

Od suca koji je, prema riječima voditelja Radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo 2026. Andrewa Giulianija, bio pod istragom zbog namještanja utakmica do suca koji je s tom istragom bio tek periferno povezan - tako se tijekom briefinga Bijele kuće za strane novinare na kojem smo sudjelovali, mijenjalo obrazloženje administracije Donalda Trumpa o brazilskom sucu Rafaelu Clausu, jednom od argumenata kojima opravdava uključivanje u slučaj suspenzije američkog reprezentativca Folarina Baloguna.

Giuliani je, odgovarajući na pitanje zašto se Bijela kuća uopće uključila u slučaj suspenzije američkog reprezentativca, rekao da neće govoriti o razgovorima s predsjednikom Donaldom Trumpom, ali je objasnio što je administraciju navelo da cijeli slučaj ocijeni "vrlo, vrlo sumnjivim". - Postojao je sudac koji je ranije bio pod istragom zbog namještanja utakmica, konkretno zbog nepravilno dosuđenih crvenih kartona. Kada tome dodate činjenicu da je postupak pokretanja VAR-a bio pogrešno primijenjen. Kod kontaktnih prekršaja ne možete koristiti usporenu snimku na način na koji je ovdje korištena. Kada spojite te dvije činjenice, zaključili smo da je sve to bilo vrlo, vrlo sumnjivo - rekao je Giuliani.

Dodao je kako američka vlada želi "poštenu igru, bilo na biračkom mjestu ili na sportskom terenu", ocijenivši da je upravo zato podržala žalbu Američkog nogometnog saveza. - Mislim da tako razmišlja većina Amerikanaca, kao i većina ljudi koji su ovaj slučaj promatrali nepristrano. Zadovoljni smo što je Američki nogometni savez mogao podnijeti žalbu i što je, po našem mišljenju, donesena ispravna odluka - rekao je.

Dopisnica brazilskog portala UOL Mariana Sanchez zatražila je od Giulianija da objasni na kojim dokazima Bijela kuća temelji tvrdnju da je riječ o sucu čija je nepristranost upitna. Podsjetila je da je slične tvrdnje ranije iznio i predsjednik Donald Trump te da je The New York Times objavio kako su informacije o Clausu u Bijelu kuću stigle preko Scotta Goodwina, američkog financijaša i jednog od najvećih donatora američkog nogometa. Istodobno je ustvrdila da su se u Brazilu pojavile netočne informacije prema kojima je Claus bio pod istragom zbog namještanja utakmica, naglasivši da to nije točno. Prema njezinim riječima, Claus je u tom predmetu dao iskaz, ali nikada nije bio ni osumnjičen ni optužen za bilo kakvo kazneno djelo ili nepravilnost.

Nakon toga Giuliani je postupno mijenjao formulaciju. Najprije je rekao da je Claus "bio dio istrage", zatim da "nije bio njezina meta", a potom da je s istragom bio tek periferno povezan, istodobno naglasivši da Bijela kuća "nikada nije tvrdila da je protiv njega podignuta bilo kakva optužba".

Unatoč tome, ostao je pri tvrdnji da je način na koji je primijenjen VAR bio drugi ključni razlog zbog kojeg je administracija posumnjala u regularnost odluke te potom prebacio fokus na korištenje tehnologije. - Sudac Svjetskog prvenstva mora znati da se VAR nije smio primijeniti na način na koji je primijenjen u 64. minuti kod Balogunova isključenja. To bi morao znati svaki sudac koji je prošao obuku. Upravo zato postajete sumnjičavi kada vidite kako je VAR pogrešno primijenjen kod kontaktnog prekršaja. Nikada nije smio biti primijenjen na taj način", rekao je Giuliani. Dodao je da činjenica da je američka reprezentacija nakon toga morala igrati 35 minuta s igračem manje, po njegovu mišljenju, "pokazuje karakter i odlučnost momčadi".