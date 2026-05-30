Bijela kuća: Nema dogovora s Iranom ako se ne ispune Trumpove 'crvene linije'

Svaki sporazum s Iranom o okončanju rata američki predsjednik Donald Trump potpisat će samo ako se ispune njegove "crvene linije", rekao je dužnosnik Bijele kuće u petak, nedugo nakon što je završio sastanak u "situacijskoj sobi" bez ikakve odluke. Time se nastavlja neizvjesnost oko ishoda razgovora između Teherana i Washingtona, a nakon što su izvori u Washingtonu u četvrtak spomenuli okvirni sporazum kojim bi se primirje produžilo za još 60 dana.

No, kako piše afp, američki predsjednik odugovlači, te je u petak poslijepodne održao sastanak u Bijeloj kući tijekom kojeg se očekivalo da će donijeti "konačnu odluku" o mogućem sporazumu s Teheranom. Dvosatni sastanak, međutim, nije rezultirao nikakvim neposrednim objavama.

"Iran mora prihvatiti da nikada neće imati nuklearno oružje. Hormuški tjesnac mora se odmah otvoriti, a Teheran se mora obvezati da će ga očistiti od mina", izjavio je predsjednik Trump prije sastanka na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Donald Trump je također, napisano velikim slovima, zahtijevao da se iranske zalihe visoko obogaćenog urana "unište".

"Rasprave se nastavljaju, ali još nije postignut konačni dogovor", izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai kao odgovor na Trumpove izjave. Također je porekao bilo kakve rasprave u ovoj fazi o nuklearnom pitanju i branio "posebnu situaciju" Hormuškog tjesnaca zbog njegovog geografskog položaja unutar teritorijalnih voda Irana i Omana.

Iranska vlada je prethodno kritizirala "pretjerane zahtjeve Sjedinjenih Država, kao i njihove promjenjive i kontradiktorne stavove". "Postizanje konačnog sporazuma ovisi o prestanku ponašanja američke strane", inzistirao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u telefonskom razgovoru sa svojim omanskim kolegom.

Iranski predsjednik Massoud Pezeshkian izjavio je da je njegova zemlja "spremna djelovati kako bi pronašla pristojan okvir za okončanje rata" tijekom telefonskog razgovora s katarskim emirom, prenosi novinska agencija IRNA. Iranska vlada traži i oslobađanje 24 milijarde dolara imovine zamrznute u inozemstvu, pri čemu bi se prva polovica isplatila nakon zaključenja memoranduma o razumijevanju, no Trump je u petak izjavio da "za sada neće biti razmjene novca“. U četvrtak je ministar financija Scott Bessent istaknuo Trumpova tri "crvena zahtjeva" - da se Iran obveže da neće težiti nuklearnom oružju, predati svoje zalihe visoko obogaćenog urana i ponovno otvoriti ključni Hormuški tjesnac.