Madonna otkrila detalje iz spavaće sobe: 'On je bio najbolji ljubavnik u mom životu'

Glazbena ikona Madonna, koja u 67. godini života i dalje suvereno diktira tempo na svjetskoj sceni, ponovno je dospjela u fokus javnosti. Tijekom gostovanja u provokativnom videointervjuu za aplikaciju Grindr, gdje je trebala promovirati svoj nadolazeći album “Confessions II”, pjevačica je posve otvoreno progovorila o detaljima iz svoje spavaće sobe i šokirala okupljene goste, među kojima su bili dramatičar Jeremy O. Harris i dizajner Raul Lopez.

Kada ju je Lopez izravno upitao tko drži titulu najboljeg ljubavnika u njezinom životu, Madonna je najprije uvela jedno strogo pravilo. "Imenovat ću samo mrtve ljude", izjavila je kroz smijeh, a potom je tiho izgovorila ime Johna F. Kennedyja mlađeg, sina legendarnog američkog predsjednika. Voditelj je dodao kako te tvrdnje nimalo ne čude jer Kennedyja mlađeg i danas bije glas neponovljivog šarmera i zavodnika, na što je Madonna samo potvrdno kimnula glavom.

Ovo priznanje podsjetilo je javnost na intrigantnu i strogo čuvanu romansu s kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća. U tom je razdoblju Madonna bila na vrhuncu popularnosti, no privatno je prolazila kroz teško razdoblje i razvod od glumca Seana Penna. S druge strane, JFK mlađi bio je prva zvijezda američkog visokog društva. Kako u svom izvještaju navodi španjolski sportsko-lifestyle medij MARCA, njihova ljubavna priča bila je kratkog vijeka, ponajviše zbog snažnog uplitanja Johnove majke. Jacqueline Kennedy Onassis otvoreno se protivila toj vezi jer nije mogla podnijeti Madonnino stalno i namjerno provociranje javnosti vjerskim motivima. Osim toga, američki US Weekly podsjeća na detalje iz biografije “JFK Jr.: An Intimate Oral Biography” (2024.), u kojoj Kennedyjevi bliski prijatelji svjedoče kako je među njima postojala nevjerojatna fizička privlačnost. Johnu je navodno iznimno imponiralo što je zapeo za oko najvećoj glazbenoj zvijezdi tog doba te je bio opčinjen njezinom energijom, iako oboje od samog početka nisu planirali da taj odnos preraste u ozbiljnu vezu.

Iz njihove kratke afere proizašlo je nekoliko nevjerojatnih anegdota koje se i danas prepričavaju. Primjerice, poznato je da im je prvi pokušaj intimnog susreta u jednom motelu neslavno propao jer u tom trenutku kod sebe nisu imali kondome. Godinama nakon što su se razišli, Kennedy mlađi je ponudio Madonni da pozira za naslovnicu njegova časopisa George. Ideja je bila da se pjevačica odjene poput njegove majke, Jackie O., no kraljica popa mu je poslala brz i prilično duhovit negativan odgovor – i to putem faksa. Zanimljivo je da Madonna nije jedina slavna žena koja u posljednje vrijeme javno hvali Kennedyjeve ljubavne vještine. Glumica Brooke Shields nedavno je također istaknula kako je JFK mlađi bio apsolutni šampion kada su u pitanju romantika i poljupci. Podsjetimo, Kennedy je tragično izgubio život u avionskoj nesreći 1999. godine, u dobi od 38 godina, kada je poginuo sa suprugom Carolyn Bessette-Kennedy.