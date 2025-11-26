Naši Portali
NAJZAHTJEVNIJI OBJEKT

BiH će dobiti tunel koji će putovanje od Mostara i Sarajeva skratiti za puni sat, donosimo detalje

Večernji.ba
VL
Autor
Dario Pušić/Večernji.ba
26.11.2025.
u 08:19

Ključna karakteristika Tunela Prenj njegova je dužina prema kojoj spada u dugačke tunele i podliježe primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC

Složenost pripremnih procedura koje su značajnim dijelom posljedica složenosti cjelokupnog projekta gradnje tunela Prenj, jednog od najdužih u Europi, uvjetuju i sve aktivnosti koje se provode prije samog izbora izvođača i dodjele posla gradnje, no, dobra je vijest da se krenulo u proces eksproprijacije zemljišta. JP Autoceste FBiH ovih je dana objavilo javni oglas u svrhu sporazumnog pribavljanja nekretnina potrebnih za izgradnju dionice autoceste tunel Prenj i to na temelju Zakona o eksproprijaciji i Zakona o upravnom postupku. a u smislu pripreme samog projekta trenutačno se radi na izboru nadzora, što je zapravo i posljednja stepenica prije izbora izvođača radova. Večernji.ba ovom prilikom donosi ključne detalje tehničkih karakteristike tunela koje ga svrstavaju među najduže u Europi, prema posljednjim informacijama, na devetom je mjestu, a u kontekstu BiH, naravno na prvom. 

Dužina desne tunelske cijevi je 10.165 km, dok je lijeve 10.160 km. Ključna karakteristika Tunela Prenj njegova je dužina prema kojoj spada u dugačke  tunele i podliježe primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC. Tunel Prenj će se graditi uz poštivanje svih sigurnosnih standarda, propisanih Direktivom EU odnosno s većim profilom i pregradama.  Planirana je izgradnja i potpuno opremanje obje cijevi za promet.  Cestovni tuneli, a naročito dugački tuneli na autocestama, predstavljaju veoma složene građevine s  izrazito naglašenim geotehničkim i građevinskim radovima uz znatan obim i vrijednost  elektrotehničkih, strojnih i radova ostalih struka (prometna oprema, informacijske i komunikacijske  tehnologije i dr.). Ključna nepoznanica i najveći rizik pri gradnji tunela jesu stvarni uvjeti geološke sredine u kojoj se probija tunel – koji se ni s veoma obimnim i skupim prethodnim geološkim  istraživanjima ne mogu adekvatno i sveobuhvatno unaprijed definirati i tako smanjiti rizik, tzv.  nepredvidljivih fizičkih uvjeta. 

U pogledu benefita koji se mogu očekivati u kontekstu prometne uvezanosti i protoka ljudi i roba, sigurnosti i učinkovitosti, izgradnjom tunela Prenj vrijeme putovanja na relaciji Sarajevo – Mostar skratit će se s dosadašnja dva sata na nešto manje od jednog sata. Promatrajući kilometre, ovaj će objekt značiti i kako će udaljenost Mostara i Sarajeva biti skraćena za punih 30 kilometara. Alun Thomas, neovisni projektant tunela prije nekoliko je godina ukazao na dvije činjenice koje se vežu za ovaj projekt. Prva je sama dužina od 10 km, istaknuvši da u svijetu postoje samo 22 ili 23 tunela koja su duža, a ti gabariti sa sobom vuku i brojna pitanja koja se odnose na geologiju i hidrologiju. Drugi aspekt koji je bitan je pitanje terena, kao i prometa unutar tunela, te je u tom kontekstu naglasio potrebu visokih sigurnosnih standarda. Veliki tehnički izazov bit će i način izgradnje ventilacijskog sustava koja mora omogućiti vertikalni “ispuh” svih plinova iz samog tunela. Također, u cijelom projektu radi se i na načinu održavanja, odnosno pranja tunela, koristeći posebne materijale kojima bi rubovi tunela trebali biti obloženi. 

Ključne riječi
Mostar prenj autocesta Hercegovina

