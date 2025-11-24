Naši Portali
OČEKUJU VELIKE KOLIČINE PADALINA

Visoka opasnost od izlijevanja Neretve. Hercegovini prijete poplave

Metkovi?: U Metkovi?u proglašene mjere obrane od poplave
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL/ Ilustracija
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
24.11.2025.
u 12:42

Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je u ponedjeljak na opasnost izlijevanja Neretve, pritoka i drugih rijeka te plavljenja, bujica i odrona na području Hercegovine zbog obilnih padalina koje se očekuju sljedeća dva dana

Objavljeno je narančasto upozorenje jer se očekuju padaline od 50-80 litara po metru četvornom, a lokalno i preko 100 litara. Najveći rizik prijeti rijeci Šujici u slivu Cetine, te Trebižata i pritoka donjeg toka Neretve. Poseban naglasak je na rijeci Lištici, gdje se očekuje najizraženiji porast vodostaja. Zbog već sada visokih vodostaja rijeka i manjih pritoka, postoji ozbiljan rizik od izlijevanja vodotoka, poplava, bujica i klizišta.

Federalni hidrometeorološki zavod upozorava da se najveća količina padalina očekuje 25. i 26. studenoga, a vrhunac vodenog vala predviđa se za 26. studenoga. Preporuča se maksimalna opreznost u područjima uz rijeke i slivove Jadranskog mora. 

Kupnja