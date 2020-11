Biden u pobjedničkom govoru pozvao na ujedinjenje Amerike, otkrio koji mu je prvi zadatak

Utrka za američkog predsjednika napokon je završila, a kao 46. predsjednik SAD-a je izabran Joe Biden! Nakon pet dana neizvjesnosti, američki mediji projiciraju kako Joe Biden osvaja američke izbore i postaje novi predsjednik. Pored njega, izabrana je i Kamala Harris, prva žena potpredsjednika. Američki mediji u subotu popodne projicirali njegovu pobjednu nakon što je preokrenuo rezultat i dobio glasove u dvije ključne države. Prvo u Georgiji, a potom i u Pennsylvaniji koja je još značajnija jer nosi čak 20 elektorskih glasova.

Kojih sat vremena prije nego što su američki mediji proglasili Bidena pobjednikom, Donald Trump se oglasio na Twitteru. Kazao je kako je on, a ne Biden premoćno pobijedio i najavio konferenciju za medije.



Ubrzo nakon što su ga vodeći američki mediji proglasili pobjednikom Joe Biden se oglasio na Twitteru, a potom se i kasnije tijekom večeri uživo obratio javnosti iz malog gradića Delawarea, za kojeg Biden kaže da je mjesto pomirenja Amerike.

Pozornicu koja je bila ispred parkirališta prvu je zauzela prva potpredsjednica Amerike - Kamala Harris.

- Kongresmen John Lewis je napisao da američka demokracija nije zajamčena, već je moramo živjeti i zaslužiti. Mi imamo priliku izgraditi bolju budućnost. I dok smo se na ovim izborima kockali s cijelom američkom demokracijom, vi ste Americi dali novu šansu. Našim volonterima zahvaljujem, jer su doveli više ljudi nego ikad u ovom festivalu demokracije. Zaštitili ste integrirat naše demokracije i naše predivne obitelji. Hvala što ste se odazvali u rekordnom broju kako bi se vaši glasovi čuli. Znam da su vremena zadnjih mjeseci bila teška. Četiri godine ste marširali za jednakost, naše živote i planet. I onda ste glasali. I rekli glasnu poruku - želite nadu, znanost, istinu. Odabrali ste Joea Bidena kao novog američkog predsjednika.

Joe je čovjek velikog srca koji voli neograničeno, njegova ljubav za Jill je nevjerojatna, ona će biti sjajna prva dama. Zahvaljujem svojem suprugu Dougu, kćerima i cijeloj obitelji. Volim vas više nego što možete zamisliti. Zahvalni smo Joeu i njegovoj obitelji što su nas primili u svoju kuću. I zahvaljujem svojoj majci koja je vjerovala u Ameriku. I sada mislim na nju i generacije crnih žena, Azijatkinja, bjelkinja, latino žena koje su stvarale povijest, borile se i žrtvovale mnogo za jednakost i slobodu, uključujući i onu crnih žena koje su često ispod radara, ali nose demokraciju. Zahvaljujem svim ženama koje su se borile za pravo glasa i svoje fundamentalno pravo da ih se čuje. Danas se prisjećam njihove žrtve, vizije i borbe i stojim na njihovim ramenima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Koliko je Joe hrabar najbolje pokazuje da je srušio jedan od posljednjih tabua i stavio ženu kao potpredsjednicu. Iako sam prva, neću biti zadnja. Danas svaka djevojčica vidi da je ovo zemlja mogućnosti. Sanjajte s ambicijama, vodite i vidite sebe onako kako vas drugi možda i ne vide. Mi ćemo vam pljeskati cijelim putem. A američkim ljudima, bez obzira za koga ste glasali, obećavam da ću biti lojalna, iskrena i spremna, svako jutro misliti na vas i vaše obitelji. Jer, sada počinje rad, pravi rad, da pobijedimo koronu, obnovimo ekonomiju, ujedinimo zemlju, stanemo na kraj klimatskim promjenama. To neće biti jednostavno, ali Amerika je spremna. A spremni smo i Joe i ja. Izabrali smo predsjednika koji predstavlja najbolje od nas, predsjednika na kojeg ćemo se moći ugledati i biti ponosni. S ponosom predstavljam novog američkog predsjednika Joea Bidena! - rekla je Harris i izazvala erupciju oduševljenja.

Potom je na pozornicu doslovno istrčao 78-godišnji Joe Biden.

- Ljudi, javnost je rekla svoje i donijela nam uvjerljivu pobjedu. Pobjedu koju smo osvojili s najviše glasova ikada - 74 milijuna glasova. Sreća, vjera u bolje sutra, nada, presretan sam zbog povjerenja - kazao je na početku i nekoliko puta ponovio da neće dijeliti Amerikance na republikance i demokrate.

- Zaklinjem se da neću razdvajati već ujediniti, koji ne vidi 'crvene' i 'plave' države, nego samo ujedinjene. Moja administracija će biti samo za ljude. Ponovo će nas respektirati! Ovo je test našeg vremena. Ljudi, rekao sam više puta, ja sam Jillin suprug i ne bi ovdje bio bez njene ljubavi, kao i sina, kćeri, unučadi i cijele obitelji. Jill je posvetila život obrazovanju. Američki učitelji, ovo je divan dan za vas! Jill ć biti sjajna prva dama, tako sam ponosan na nju! - izazvao je oduševljenje Biden i potom spomenuo i potpredsjednicu.

- Imat ćemo odličnu potpredsjednicu, prvu crnu potpredsjednicu ikad. Nemojte mi reći da to nije moguće u SAD-u! Danas se sjećamo onih koji su se toliko borili da to bude moguće. Camilla i Doug, obitelj ste, postajete Bideni, nema nazad. Moj tim je dao sve od sebe, dužan sam im.

- Afroameričko stanovništvo će uvijek imati moju podršku jer su ustali za mene. Želio sam kampanju koja izgleda kao Amerika. Oni koju nisu glasali za mene, razumijem razočarane, ali dajte si šansu. Poslušajmo jedni druge, nismo neprijatelji, mi smo Amerikanci. Biblija kaže da postoji vrijeme za liječenje, ovo je to za Ameriku. Sada je kampanja gotova, vrijeme je da se borimo za jednakost, nadu, zajedništvo i veliku bitku našeg vremena - koronavirus. Moramo imati dobar zdravstveni sustav, dovesti klimu pod kontrolu, obraniti demokraciju i dati svima jednaku šansu, to je sve što tražimo. Ljudi, krećemo od bitke s virusom. Ne možemo obnoviti ekonomiju i uživati u svemu lijepome dok to nije riješeno.

- Ljudi, ponosni sam demokrat, ali vladat ću kao američki predsjednik. Radit ću i za one koji su glasali za mene i oni koji nisu. Idemo zaustaviti demonizaciju Amerike, sada i odmah. Suradnja demokrata i republikanaca je odluka, ne nešto izmišljeno. Američki građani žele da surađujemo i to je moj izbor. Tražit ću to od Kongresa. Moramo dati šansu svima bez obzira, na spol, rasu... Obilježeni smo teškim trenucima kada odlučujemo tko smo i što se želimo biti. Sada sam na prijelomnom trenutku, možemo izgraditi naciju prosperiteta. Moramo restaurirati dušu Amerike. Danas nas gleda cijeli svijet, vodit ćemo drugi snagom svojeg primjera. Amerika je jedna riječ - mogućnosti. Svi moraju imati šansu iskoristiti svoje mogućnosti i snove. Liječimo bolesti, ne ostavljamo druge iza sebe, ne odustajemo, ne poklanjamo se drugima. Mi smo dobri ljudi i nikad nije postojalo nešto što ne možemo napraviti.

- Mislim na sve one koji su izgubili nekoga od ovog virusa, moje srce je uz vas. Idemo postati zdrava i jaka nacija. Hvala svima, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio Ameriku - zaključio je Biden u svom obraćanju javnosti.