Biden rekao da se planira kandidirati na izborima iduće godine

Američki predsjednik Joe Biden u ponedjeljak je rekao da se planira kandidirati i na izborima iduće godine, no da nije spreman još to službeno objaviti. „Planiram se kandidirati, no nismo spremni to još najaviti“, rekao je u razgovoru za NBC televiziju 80-godišnji američki predsjednik. Zasad je svoju kandidaturu za predsjedničke izbore iduće godine službeno najavilo petero kandidata. Kod republikanaca to su bivši predsjednik Donald Trump , bivša veleposlanica SAD-a u Ujedinjenim narodima Nikki Haley, 'anti-woke' poduzetnik indijskog podrijetla Vivek Ramaswamy i bivši guverner Arkansasa Asa Hutchinson, piše New York Times.

NY Times navodi da se očekuje i kandidatura Rona DeSantisa, smatranog najvećim suparnikom Trumpu, a osim guvernera Floride američki medij navodi i bivšeg potpredsjednika Mikea Pencea , bivšeg državnog tajnika Mikea Pompea te senatora Tima Scotta. S demokratske strane svoju je kandidaturu najavila Marianne Williamson, bivša duhovna savjetnica Oprah Winfrey koja je u svojoj prošloj kandidaturi 2020. pozvala na osnivanje ministarstva mira i isplatu reparacija za ropstvo. Reuters je prošli tjedan pisao kako će se na izborima kandidirati i demokrat Robert F. Kennedy mlađi, odvjetnik i skeptik prema cjepivima i američkoj vanjskoj politici, nećak ubijenog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja.

