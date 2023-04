Što je pokazalo curenje Pentagonovih dokumenata o Ukrajini? SAD špijunira svoje najbliže saveznike

Nedavno curenje Pentagonovih dokumenata o Ukrajini dovelo je američke obavještajne službe u neugodnu poziciju ne samo zbog curenja kao takvog nego i zbog naravi podataka koje na društvenim mrežama objavljeni dokumenti sadrže. Naime, iako je još administracija Baracka Obame nakon skandala s prisluškivanjem Angele Merkel obećala kako SAD više neće špijunirati saveznike, čini se da je to bilo obećanje koje je bilo ludom radovanje.

Pet očiju u problemu

Novi dokumenti, koji su potvrđeno autentični, ukazuju na to da Sjedinjene Države i dalje vole znati što im rade najbliži saveznici poput Južne Koreje, Izraela i Ukrajine. Isto tako, u dokumentima se vidi da Amerika ima uvid i u samu grupu Wagner kao i rusko ministarstvo obrane, ali kroz ljudske izvore, bitno više nego putem prisluškivanja, koji su sada u pitanju i sasvim sigurno ih se neće moći koristiti kao do sada.

Pogotovo je u svemu problem odnos prema Ukrajini jer curenje nastupa u trenutku kada se činilo da je SAD stekao vjernog saveznika na granici s Rusijom, a u dokumentima su se našli osjetljivi podaci o ukrajinskoj borbenoj spremnosti uoči najavljivane kontraofenzive. Kako je CNN-u rekao izvor blizak Volodimiru Zelenskom, ukrajinska je vojska već promijenila planove zbog curenja. Jasno je da je slučaj i kod drugih savezničkih diplomacija izazvao frustracije pa reakcije na vijesti kako je Pentagon angažirao sve američke obavještajne agencije kako bi se istražilo curenje pokazuju kako to nije pridonijelo općem optimizmu.

– Očekujemo da SAD podijeli procjenu štete učinjene curenjem u sljedećim danima, ali ne možemo samo čekati da to napravi. U ovom trenutku procjenu radimo sami, pregledavamo dokumentaciju kako bismo vidjeli nije li što od toga iz naših arhiva – rekao je neimenovani dužnosnik iz jedne od zemalja koje su dio saveza zemalja Pet očiju koje dogovaraju dijeljenje obavještajnih podataka sa SAD-om. Članice su saveza Australija, Kanada, Novi Zeland i Velika Britanija. Dužnosnik druge zemlje iz istoga kruga kritizirao je što je curenje dovelo u nezgodnu situaciju napadnutu Ukrajinu.

Jedna je od nezgodnih stvari u dokumentima to što je Zelenski tražio da se gađaju ruska vojna grupiranja u Rostovskoj oblasti, na tlu Rusije. Mogao je to biti razlog, nagađa se, zbog kojega Sjedinjene Države nisu dale dalekometno oruđe jer bi u tom slučaju to bio napad na Rusiju, što bi mogla iskoristiti Kina te proglasiti NATO agresorom. Javio se onda Mihailo Podoljak, savjetnik Zelenskog, pokušavši smanjiti štetu tako što je sve proglasio – falsifikatom. Međutim, u detalje je u jednom dokumentu opisana komunikacija dvojice viših korejskih dužnosnika koji raspravljaju o američkom zahtjevu za slanje korejskog streljiva Ukrajini. Ta zemlja ima politiku neutralnosti u konfliktu pa su dvojica to namjerila riješiti prodajući streljivo Poljskoj.

Nadmoć u zraku

U dokumentima su i procjene o ukrajinskim bataljunima, spremnosti i protuzračnoj obrani. Ovo posljednje pogotovo je važno jer Rusija ni u jednom trenutku ovog rata nije imala zračnu nadmoć u potpunosti. The New York Times piše kako sada ukrajinskoj protuzračnoj obrani počinje nestajati streljiva, što bi moglo otvoriti nebo za ruske zrakoplove, koji bi onda ostvarili ključnu premoć. Sustavi S-300 i Buk ostali bi bez streljiva najkasnije do 3. svibnja. A prema procjeni iznesenoj također u tim dokumentima, Rusi imaju 485 borbenih zrakoplova na ukrajinskom bojištu, dok ih Ukrajina ima samo 85. Nisu imali učinka upravo zato što Rusi dosad nisu uspjeli značajnije umanjiti ukrajinsku protuzračnu obranu, ali ju je u nastavku rata intenzivno rusko raketiranje iscrpilo.

