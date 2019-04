Bez milosti: Bernardić ne želi pomilovati pučiste

Suspendirani Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin, Mihael Zmajlović i Vedran Babić ne vraćaju se u Predsjedništvo SDP-a, a Hajdaš Dončić i Zmajlović do daljnjeg neće voditi niti svoje županijske organizacije, Krapinsko-zagorski SDP i SDP Zagrebačke županije. Naime, iako je na današnjoj sjednici vodstva SDP-a potpredsjednik stranke Zlatko Komadina zatražio ukidanje dvogodišnjih suspenzija uvedenih četvorki još 14.srpnja prošle godine zbog kritiziranja šefa stranke Davora Bernardića u javnosti to se ipak nije dogodilo. Neslužbeno se doznaje da je šef stranke Davor Bernardić bio protiv toga te da je objasnio kako je stava da temu suspenzija ne treba otvarati prije izbora za EU parlament.

– Moje je mišljenje da je, ako na listi za Europski parlament imamo čak i ljude koji su u međuvremenu bili izvan stranke i govorili protiv svoje stranke, onda red da uključimo i sve svoje ljude i da svi imaju priliku raditi. Dakle, da, razgovarat ćemo o tome – najavljivao je Komadina još u ponedjeljak međutim, sjednica vodstva pokazala je da je većina u njemu i dalje na Bernardićevoj strani i da nemaju namjeru ukidanjem suspenzija slati nikakvu poruku o zajedništvu uoči izbora za EU parlament .

Uz Komadinu je stao i član vodstva Ivo Jelušić koji je izjavu da će podržati ukidanje suspenzija ponovio i uoči sjednice. Jelušić naime drži da bi vodstvo trebalo što prije donijeti odluku o ukidanju suspenzija te ju predložiti Glavnom odboru da je i usvoji jer jedino Glavni odbor to i može učiniti s obzirom na to da je to tijelo suspenzije i izglasalo. Za ukidanja suspenzija četvorci iz vodstva SDP-a danas su, doznajemo, bili još neki članovi vodstva s kojima smo razgovarali, ali koji su odmah i prije same sjednice vodstva izražavali sumnju kako će do toga doći prije izbora za Europski parlament.

Podsjećamo, Grbin, Zmajlović, Hajdaš Dončić i Babić suspendirani su nakon žestokih kritika u javnosti na račun šefa stranke Davora Bernardića, ali i pokretanja peticije za njegovu smjenu. Devet mjeseci kasnije dio vodstva SDP-a smatra da su “odgulili svoje“.

- Sva četvorica su se primirila i više nisu nanosili štetu SDP-u svojim javnim istupima – objašnjava naš izvor iz vodstva SDP-a. Dodaje i da ukidanje suspenzija dio vodstva traži iskreno i da nije riječ ni o kakvom kupovanju mira prije euroizbora u nadi da će stranka osvojiti što bolji rezultat.

Ljudi iz vrha stranke bliski Bernardiću još uoči sjednice govorili su kako od ukidanja suspenzija neće biti ništa i da sada nije vrijeme za takve teme.

– Moj je stav da sada nikako nije trenutak da se razgovara o ukidanju suspenzija. Isto tako mislim da suspendirani ni na koji način nisu pokazali dobru volju prema stanci da bi prijevremeno ukidanje suspenzija i dobili – kaže, pak, izvor iz vodstva blizak Davoru Bernardiću. No nisu suspenzije jedino što muči dio vodstva SDP-a. Jedna od današnjih tema bila je i fotografija koju je Bernardić na facebooku objavio preko vikenda, a na kojoj s Marinom Miletićem, vjeroučiteljem iz Rijeke koji je pristalica Hoda za život te koji se zalaže za uvođenje misa u škole.

– Bernardić se želi svidjeti svima pa i ekipi koja je dobra sa Željkom Markić. Naravno da je to suludo. Bolje bi mu bilo da uči na greškama Zorana Milanovića i da shvati da od tog jeftinog populizma nema nikakve koristi – kaže jedan član vodstva SDP-a. Izvori iz vodstva kažu da ni sam Bernardić nije znao objasniti suvislo što mu je ta objava trebala, a neslužbeno doznajemo i kako je zbog te objave ostao i bez tajnika za pravna pitanja, riječkog SDP-ovca Vojka Brauta. Naime, izvori kažu da će Braut zbog te fotografije ovih dana Bernardiću uručiti ostavku na tu funkciju.

