'Zadarski epidemiolozi primili preko 600 poziva, Plenkoviću nisu izrečene epidemiološke mjere'

Ministar Vili Beroš došao je danas u Zadar kako bi dao potporu djelatnicima bolnice i epidemiološke službe za koje tvrdi kako su se brzo i dobro organizirali.

"Do sada je stavljeno 47 ljudi u izolaciju i primili su preko 600 poziva zabrinutih građana", rekao je i dodao kako su aktivirane mjere koje uključuju zabranu posjeta, aktivaciju COVID kapaciteta koje su imali od ranije te je svim djelatnicima, zdravstvenim i nezdravstvenim, obveza nositi maske. Beroš tvrdi: "adekvatno su reagirali".

Rekao je i kako premijeru Andrej Plenkoviću nije izrečena epidemiološka mjera.

"S obzirom na sve okolnosti i aktivnosti koje je provodio u Zadru, prema njemu nije izrečena nikakva epidemiološka mjera, ali se iz preventivnih razloga odlučio testirati. Niti je boravio u zatvorenom duže od 15 minuta, niti je na otvorenom bio lice u lice s nekim duže od 15 minuta", tvrdi Beroš i dodaje kako se Plenković nije ni rukovao jer poštuje mjere Stožera.

"Činjenica je da je virus još uvijek oko nas, ima ga više u susjednim zemljama i moguće je da dođe s određenim građanima", upozorio je Beroš i naglasio važnost striktnog pridržavanja mjera. Na to je posebno upozorio organizatore većih manifestacija i događanja kako ne bi došlo do propusta kao u Zadru. "To više nije preporuka, nego zadatak i obaveza. Ovo je upozorenje svima nama", tvrdi.

"Želio bih da se ova situacija reflektira na ostale organizatore da budu svjesni svoje odgovornosti u adekvatnom poštivanju preporučenih mjera, tu moramo biti dosljedni. Dakle, ako je potrebno ostvariti fizičku distancu, onda ne možemo sjediti stolac do stolca. To je vrlo jasno", zaključuje.