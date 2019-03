'Sedam godina Vučićeve diktature i laži je završeno večeras': Policija iznosi prosvjednike iz zgrade RTS-a

Srbijanska žandarmerija počela je u subotu navečer iz zgrade Radiotelevizije Srbije u Beogradu iznositi prosvjednike protiv vlade koje je ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović optužio za nasilan i rušilački upad i najavio da će "policija zaštiti sve novinare i građane", a vođe prosvjeda poručili su da nasilja nije bilo i da žele da se i njihov glas čuje.

Pripadnici žandarmerije ušli su oko 21.30 u zgradu Radio televizije Srbije i počeli da izvode sudionike 15. po redu prosvjeda "Jedan od pet miliona".

"Ušli su nasilno. Ovo je preuzelo oblik koji nikad nije smjelo da preuzeti. Molili smo da se ne dogodi. Ali, ovakvo demoliranje imovine, zastrašivanje, lomljenje i napad na novinare nikad se ne smije dogoditi", rekao je u subotu navečer Stefanović u povodu ulaska prosvjednika predvođenih vođom Pokreta "Dveri" i zastupnikom u Skupštini Srbije.

Država će na ovo morati odgovoriti i svatko tko je bio u RTS odgovarat će prekršajno ili kazneno, najavio je Stefanović

Anti-govt demonstrators have entered Serbian public broadcaster RTS, where police units are also present in the building.



Protesters are chanting: “This is ours”.#1od5miliona pic.twitter.com/0sVza6QAAS