Beogradski Blic: Putin zloupotrebljava Srbiju u sukobu sa Zapadom

Novi Putinov propagandni udar na Srbiju! Kako nas Moskva opet zloupotrebljava za potrebe 'hibridnog rata' sa Zapadom plasirajući lažnu priču o ruskoj bazi u našoj zemlji, današnji je naslov srbijanskog Blica.

"Zloupotrebljava li Rusija Srbiju da bi ostvarila svoje interese – pitanje je koje se postavlja nakon što je ruski ambasador u Beogradu za ruske portale najavio da bi u Srbiji mogli otvoriti rusku vojnu bazu?!

Nije prvi put da Moskva gleda na Srbiju kao na svoj teritorij na kojem pokušava zbog svojih interesa pojačati napetosti i izazvati rat", ocjenjuju analitičari za Blic.

'Očajnički trzaji hibridnog rata'

Srbija se od 24. veljače, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, nalazi između dvije vatre pri čemu se radi cilja pridruživanja EU ne želi previše udaljiti od Bruxellesa, ali ni radi tradicionalno dobrih odnosa od Moskve. Rezultat svega je da je Srbija, uz Bjelorusiju, jedina europska država koja Rusiji nije uvela sankcije što nailazi na neodobravanje država EU.

Foto: Milos Miskov

Tijekom sveg tog vremena službeni Beograd suočava se s pritiscima sa svih strana. Zadnji u nizu takvih događa se zadnjih dana otkako su neki ruski portali prenijeli informaciju o mogućem otvaranju ruske vojne baze u Srbiji koja bi obavljala različite izviđačke zadatke.

Podsjećamo kako već deset godina u Nišu djeluje rusko-srpski humanitarni centar kojega prate brojne kontroverze i za koji se ne zna s čime se točno bavi. Zna se samo da se nalazi relativno blizu Kosova gdje se nalazi i velika NATO vojna baza Bondsteel.

Ruski mediji prenijeli su i riječi veleposlanika Rusije u Beogradu Aleksandra Bocan-Harčenka koji je rekao da je to "stvar i Rusije".

– Stvaranje ruskih vojnih baza u Srbiji suverena je stvar te države. Ali to je stvar i Rusije – rekao je Bocan-Harčenko.

Sve ovo događa se nekoliko dana prije nego što bude imenovan mandatar za novoga predsjednika Vlade Srbije. To ime očekuje se tijekom idućeg tjedna, a špekulira se s tri imena – Ana Brnabić, Siniša Mali ili Marko Đurić. Tada će se krenuti i sa slaganjem nove Vlade Srbije poslije čega će se moći zaključiti kakav u budućnosti smjer Srbija zauzima, odnosno hoće li nastaviti igrati sa sjedenjem na dva stolca ili će pak krenuti s približavanjem EU. Upravo stoga najave o otvaranju ruske vojne baze u Srbiji gledaju se i kao pritisak Moskve na Beograd.

– Najave o formiranju ruskih baza u Srbiji još je jedan dokaz da Srbija služi Rusiji kao moneta za potkusurivanje. Rusija želi pokazati da Srbiju upotrebljava i zloupotrebljava kako ona želi i može. Izjava ruskog veleposlanika u vezi s ruskim vojnim bazama u Srbiji po meni je nedopustiva i zaslužuje oštru reakciju jer predstavlja napad na suverenitet jedne države.

Srbija se sada nalazi u još težoj situaciji. Ovo će svakako izazvati još veći oprez prema našoj državi od strane međunarodne zajednice pred kojom je naša pozicija ionako već potkopana. U Srbiji, nažalost, postoji logistička baza za ruske medije, propagandu. I ta baza ima važnu ulogu kao i prava vojna baza – rekao je za Blic bivši veleposlanik Srbije u Bjelorusiji Srećko Đukić.

– Rusija najavljuje svoju bazu u Srbiji iako zna da je to trenutačno nemoguće ostvariti s ruskim vojnicima, tenkovima, topovima... Srbija je za Rusiju otok u moru zemalja NATO-a. Da bi došla do otoka, najprije mora osvojiti to more – zaključuje Đukić.

Predsjednik Obrazovno-istraživačkog centra "Libek" Miloš Nikolić kaže da ruski propagandisti pojačavaju "bajke" o ruskim bazama u Srbiji, o ruskoj vojnoj pomoći da se vrati Kosovo.

– To su očajnički trzaji hibridnog rata usmjerenih protiv interesa Srbije. Osnova je ruskog djelovanja u regiji produbljivanje nepovjerenja, jačanje napetosti i huškanje na rat. Najava navodnog razmatranja pokretanja ruske vojne baze u Srbiji, u situaciji kada niti jedan njihov dužnosnik ne može ni fizički doći do Srbije, bila bi smiješan pokušaj poigravanja emocijama nacionalističkog dijela domaće javnosti, da ne postoji širi kontekst ruske invazije – rekao je Nikolić.

Smjer određuje Vučić

Potpredsjednik Skupštine Srbije i predsjednik skupštinskog Odbora za vanjsku politiku Borko Stefanović, koji je i predsjednik Stranke slobode i pravde, kaže da takve poruke iz Rusije svakako ne idu u korist Srbije.

– Ovo medijsko prepucavanje preko naših leđa nije dobro. Radi se o neozbiljnim tvrdnjama da se na području Srbije pripremaju bilo kakve vojne baze. Činjenica je da nitko u Srbiji ne može otvoriti vojnu bazu bez prethodnog izričitog dogovora s Vladom Srbije – rekao je Stefanović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages /PIXSELL

Dodaje i kako je pred Srbijom odabir mandatara za predsjednika vlade te da će se onda vidjeti i kakav će biti sastav vlade poslije čega će se moći donekle odrediti i u kojem smjeru će se dalje odvijati vanjska politika Srbije.

– Mislim da dio vlade neće biti Aleksandar Vulin. Međutim, sve to opet ništa previše ne znači kod nas jer premijer i Vlada zadnjih deset godina nemaju ulogu kakva je određena Ustavom. Naime, poznato je kako sve odluke donosi Aleksandar Vučić te će Srbija i dalje ići smjerom koji on odredi. Po meni je nužno da Srbija svoju politiku uskladi s EU jer je to naša budućnost – zaključio je Stefanović.