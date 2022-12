Benčić: Pozivam 77 tisuća građana da iz ovih stopa tuže i agenciju i državu

Saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić danas je, pred novinarima u Saboru, reagirala na vijest da su privatni podaci 77 tisuća građana, uključujući njihova imena i prezimena, adrese i brojeve OIB-a, procurilo u javnost, i to od strane agencije za naplatu poptraživanja B2 Kapital.

- Radi se o najvećem i najmasovnijem kršanju prava na privatnost i prava na zaštitu osobnih podataka ikada u Hrvatskoj. Mi smo tijekom protekle dvije godine imali minimalno šest inicijativa u Saboru kojima smo željeli zabraniti prodaju dugova građana od strane banaka prema agencijama za naplatu potraživanja.

Cijelo smo vrijeme argumentirali da agencije za naplatu potraživanja nisu ni na koji način regulirane i ne mogu dobivati osobne podatke naših građana, uključujući brojeve njihovih telefona, adrese i brojeve OIB-a. Zašto? Agencije za naplatu potraživanja obični su d.o.o koji može otvoriti svatko odmah danas uz kapital od 20 tisuća kuna. A svaka pekara u bilo kojem kvartu, svaki restoran i svaki kafić daleko su više regulirani hrvatskim zakonima i propisima nego agencije za naplatu potraživanja o kojima nema nijedan propis. Nijedan! I Vlada HDZ-a dozvoljava već godinama da te agencije upravljaju s dugovima našig građana, čija je vrijednost 40 milijardi kuna, i to bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole i bez ikakvih regula koje moraju poštovati.

Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do ovoga dana da je 77 tisuća naših građana došlo u situaciju da svatko ima njihove podatke. I to podatke koji su zaštićeni. Stoga je moja poruka svakome od tih ljudi kojima su podaci "iscurili" putem B2 Kapitala da tuže za naknadu štete, ne samo B2 Kapital, nego i državu. Država ima pozitivnu obavezu zaštite privatnosti i osobnih podataka svih građana Hrvatske. Znači, pozitivnu, ne samo negativnu, da se susteže od korištenja tih podataka, nego pozitivnu obavezu da stvori zakonski okvir kako do ovakvih situacija ne bi dolazilo - vidno uzbuđena i ljutita kazala je Benčić nastavivši kako je država, zahvaljujući amandmanima ZLB-a, imala šest prilika regulirati ovu materiju i spriječiti da dođe do ove situacije.

- Pozivam svakog građanina kojem se ovo dogodilo da tuži i državu za naknadu štete. Pa ako ništa drugo tom će naknadnom štete moći pokriti svoje dugove. Ovo je nedopustivo u bilo kojoj državi koja se naziva pravnom državom. S jedne strane našim građanima govore da svaki put u susretu s birokracijom moraju donositi silne papire, pet stotina milijuna potvrda jer, eto, država ne može ući u registre zbog zaštite osobnih podataka, a s druge strane na tržište stravlja osobne podatke građana.

Za ovo je isključivo odgovorna Vlada HDZ-a i Andreja Plenkovića jer je to omogućila i osigurala agencijama za naplatu potraživanja. Nekidan je u Saboru bio Zakon o kreditnim institucijama i opet smo molili da u izmjene tog zakona stave i zabranu prodaje potrošačkih dugova. I ponovno to nisu napravili. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima osobitu odgovornost u ovom slučaju jer je svojim odlukama također rekla kako nije problem u tome što se prodajom dugova prenose i osobni podaci naših građana običnim d.o.o.-ima za koje niti ne znamo u čijem su vlasništvu, a koji onda te dugove i podatke dalje preprodaju na međunarodnom tržištu. Dakle, ovo mora biti kraj.

Ali dragi građani, to neće biti kraj ako sad, iz ovih stopa, ne tužite i ne tražite naknadu štete - poručila je Benčić građanima usput i sam apriznavši da je zbog svega ovoga jako ljuta jer je, kako reče, bilo samo pitanje vremena kada će se ovako nešto dogoditi.

- A upozoravali smo na to da će se to jednom dogoditi. Treba zamisliti u kakvoj je sad poziciji tih 77 tisuća ljudi - reče na kraju Sandra Benčić.

