Pavliček: Očito je da vladajući neće imati potrebnu većinu i to će biti poraz bahate politike Andreja Plenkovića

Od samog početka jedino su Hrvatski suverenisti jasno dali do znanja da neće podržati obuku ukrajinske vojske na području Hrvatske, odnosno da ne možemo prihvatiti da se na hrvatskom teritoriju obučava vojska koja je trenutačno u ratnom sukobu. Na taj način postajemo legitimni cilj druge strane, odnosno Rusije. Ovakvim sigurnosnim rizicima ne možemo se izlagati. Hrvatska je daleko od jedne Njemačke i jedne Poljske i ne treba se petljati tamo gdje joj nije mjesto. Saborski zastupnici su prisegnuli na Ustav Hrvatske, odgovorni smo hrvatskim građanima i moramo se brinuti za sigurnost hrvatskih građana. Mi ne polažemo račune ni Bruxellesu, ni Kijevu, ni Moskvi, ni Beogradu, već isključivo hrvatskim građanima. I zato je naš stav jasan i nećemo danas podržati ovu odluku. A po svemu sudeći očito je da ni vladajući neće imati potrebnu većinu i ovo će danas biti poraz politike Andreja Plenkovića, poraz jedne bahate politike. Politike u kojoj se vrijeđaju svi neistomišljenici time što ih se naziva ruskim trabantima, rusofilima te se govori da su na krivoj strani povijesti i da će ljagu baciti na sebe i sedam svojih pokoljenja u idućih 150 godina. Ta i takva politika politika mora doživjeti poraz i vjerujem da će tijekom glasanja ta politika danas i doživjeti poraz, ako do glasanja na kraju uopće i dođe, odnosno ako vladajući prije ne povuku tu točku s dnevnog reda glasanja - kazao je danas novinarima u Saboru šef Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček uoči glasanja tijekom kojeg bi se trebalo odlučiti i o obuci ukrajinskih vojnika.

Dodao je pritom kako je Markov trg već dvije godine ograđen jer premijer štiti sebe i svoju sigurnost, nakon pokušaja atentata na Vladu, a s druge strane cjelokupno građanstvo izlaže dodatnim sigurnosnim rizicima, što smatra neprihvatljivim.

- Premijer sad ima politički problem jer je vjerojatno ovu obuku obećao europskim mentorima, no neka se on pravda pred njima. Mi problem nemamo i račune polažemo samo hrvatskim građanima - istaknuo je Pavliček. A o mogućnosti da se pitanje obuke povuče s glasanja reče kako ne bi bilo prvi put da se tako nešto dogodi ako vladajući ne bi imali dovoljno ruku, a sve kako se ne bi osramotili pred javnošću. Dodao je stoga kako ga ne bi iznenadilo da vladajući cijelu tu točku povuku s glasanja.

O Hrvoju Zekanoviću (HDS) pak, koji je sve one koji su protiv odluke o obuci ukrajinskih vojnika usporedio s najozloglašenijim svjetskim diktatorima, Pavliček je kazao kako je Zekanović "čovjek koji je izgubio svaki politički legitimitet, čovjek koji je postao nacionalna sprdnja i od Sabora pravi cirkus"

- Zekanović nema politički ni bilo kakav drugi obraz. On nije vrijedan spomena - naglasio je čelnik HS-a.

Potom se novinarima obratio i Željko Sačić iz iste stranke.

- Ova ideja o pomoći Ukrajini doživjela je krah iz samo jednog jedinog razloga, i to zato što je ministar Grlić Radman, vjerojatno po preporuci samog premijera, krenuo odrađivati određeni posao za koji nije bio ovlašten i za koji nije bilo ustavnih pretpostavki, jer da bi nudio pomoć Ukrajini ili bilo kojoj drugoj državi, to je morao usuglasiti s predsjednikom države, što nije učinjeno. Iako smo upozoravali na to, premijer Plenković je krenuo u silovanje saborske procedure želeći Sabor pretvoriti u otirač za noge vladajuće većine pokušavajući pošto-poto doći do te potrebne dvotrećinske podrške, i to na jednoj nemoralnoj razini. Najveći dio nas pokazao je da ne možemo pristati na takve pritiske i ucjene te da ne možemo biti taoci jednog sustava bezvlašća. Drago mi je da mnogi zastupnici nisu pokleknuli, nisu uzeli tu nečasnu ulogu žetona ili nevjerodostojnog političara, nego su se oduprijeti. Nadam se da će i neki od onih koji su rekli da će biti "za" ipak odustati od te odluke jer vide da nas se pokušalo uvući u moralni glib iz kojeg se mnogi ne bi izvukli cijelog mandata, a moguće i kasnije - kazao je Sačić.