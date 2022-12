UŽIVO Saborski zastupnici uskoro odlučuju o obuci Ukrajinaca u Hrvatskoj

Na izvanrednoj sjednici Hrvatskoga sabora, zastupnici će danas glasovati o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM. Za izglasavanje odluke, podsjetimo, potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Osim o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM, zastupnici će glasovati o ustavnim promjenama vezanim za referendum, izmjenama Zakona o radu (ZOR) te o novom zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zastupnici će se, također, izjasniti o zakonu o "ekstraporezu", odnosno o dodatnom porezu na dobit.

Uz to, na glasovanju će se naći dva zakona kojima se stvaraju pretpostavke za primjenu šengenske pravne stečevine u Hrvatskoj, izmjene zakona o strancima i o nadzoru državne granice.

Sabor redovito zasjeda od 15. siječnja do 15. srpnja te od 15. rujna do 15. prosinca, a izvan tih tih rokova zasjeda izvanredno na zahtjev predsjednika Republike, Vlade RH te većine svih zastupnika. Ovoga puta, izvanrednu sjednicu tražila je Vlada kako bi Sabor razmotrio i glasovao o Prijedlogu Strategije digitalne Hrvatske do 2032. te o izmjenama zakona o kreditnim institucijama i o poljoprivredi.