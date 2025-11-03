Benčić: Dajmo Jandrokoviću alate da može sankcionirati ustaštvo

Zbog sramotnog okruglog stola s kojeg su se, usred Sabora, prošlog tjedna mogle čuti šokantne i revizionističke izjave kako je najmanje 14 tisuća žrtava Jasenovca izmišljeno ili da su radionice "radnog logora" Jasenovac bile na tako dobrom glasu da su se đaci iz drugih dijelova NDH dobrovoljno javljali da u njima odrade praksu, stranka Možemo kreće s inicijativom izmjene saborskog Poslovnika. Inicijativu će izložiti već na sjednici Predsjedništva Sabora koja se održava u srijedu, a dan ranije na ovu temu planiraju održati i konferenciju za medije. Cilj je, objašnjava čelnica Možemo Sandra Benčić, između ostaloga, dati predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću alat da u svakom trenutku može uskratiti dozvolu Sabora za održavanjem bilo kakve aktivnosti kojima se krši Ustav i ugrožava ugled parlamenta i vrijednosti zaštićene ustavom i međunarodnim pravom, ali isto tako dati mu i pravo da u svakom trenutku momentalno oduzme riječ bilo kojem saborskom zastupniku koji isto tako negira i umanjuje zločine holokausta, genocida i drugih ratnih zločina ili ukoliko potiče, promovira bilo parole, bilo simbole ili pokliče koji se vežu uz nacizam, fašizam i ustaštvo.

– Obzirom da se predsjednik Sabora požalio kako nije imao mehanizme za spriječiti sporni okrugli stol na ovaj način mu želimo dati upravo mehanizme da u budućnosti ima na temelju čega zabraniti održavanje okruglih stolova poput onoga koji se prošlog tjedna održao u Saboru i da isto tako ima na temelju Poslovnika, oduzeti riječ bilo kojem zastupniku koji, primjerice, odluči u Saboru izvikivati Za dom spremni. Nakon toga se više neće moći izvlačiti na to kako on ništa nije mogao i da su mu ruke svezane – kaže Benčić. Za svoju inicijativu iz Možemo planiraju razgovarati i sa svim, kako kažu, progresivnim strankama ljevice i centra, a nadaju se da će ih podržati i drugi pa čak i neki koji čine vladajuću većinu. Konkretno, u Možemo se nadaju da bi za izmjene Poslovnika kojima bi se, drže, zaustavilo srozavanje ugleda parlamenta, ruke mogli podići i svi zastupnici manjina, ali možda i HNS, HSLS čiji je šef, kaže Benčić, još 2017. godine tvrdio kako treba kažnjavati svaki "Za dom spremni". No želje su jedno, a realnost nešto drugo.

– Nama u HSLS-u se isto nisu svidjele neke stvari koje su se dogodile u Saboru proteklog tjedna. Ali zato postoje koalicijski sastanci i o takvim ćemo stvarima raspravljati na tom mjestu, sa našim partnerima, a sigurno ne sa Sandrom Benčić i Možemo – kazao je šef HSLS-a Dario Hrebak iz čije izjave i ne izgleda da su liberali spremni podržati inicijativu koja dolazi iz Možemo sve da se s idejom u suštini i slažu. No puno toga će biti jasnije u srijedu kada se održava sjednica Predsjedništva Sabora, a još više na idućem saborskog Odboru za Ustav na kojemu Možemo planira također otvoriti raspravu o svojoj inicijativi. Na Odboru će se, drži Benčić, vidjeti "kako tko diše" po pitanju izmjena Poslovnika, prije svega kako "diše" HDZ i kako će se postaviti i kod izglasavanja u Saboru o samoj inicijativi iz Možemo.