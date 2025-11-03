Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SRAMOTNI OKRUGLI STOL

Benčić: Dajmo Jandrokoviću alate da može sankcionirati ustaštvo

Zagreb: Konferencija za medije povodom predstavljanja kampanje "Branili smo slobodu"
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
03.11.2025.
u 20:04

U Možemo se nadaju da bi za izmjene Poslovnika kojima bi se, drže, zaustavilo srozavanje ugleda parlamenta, ruke mogli podići i svi zastupnici manjina, ali možda i HNS, HSLS čiji je šef, kaže Benčić, još 2017. godine tvrdio kako treba kažnjavati svaki "Za dom spremni"

Zbog sramotnog okruglog stola s kojeg su se, usred Sabora, prošlog tjedna mogle čuti šokantne i revizionističke izjave kako je najmanje 14 tisuća žrtava Jasenovca izmišljeno ili da su radionice "radnog logora" Jasenovac bile na tako dobrom glasu da su se đaci iz drugih dijelova NDH dobrovoljno javljali da u njima odrade praksu, stranka Možemo kreće s inicijativom izmjene saborskog Poslovnika. Inicijativu će izložiti već na sjednici Predsjedništva Sabora koja se održava u srijedu, a dan ranije na ovu temu planiraju održati i konferenciju za medije. Cilj je, objašnjava čelnica Možemo Sandra Benčić, između ostaloga, dati predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću alat da u svakom trenutku može uskratiti dozvolu Sabora za održavanjem bilo kakve aktivnosti kojima se krši Ustav i ugrožava ugled parlamenta i vrijednosti zaštićene ustavom i međunarodnim pravom, ali isto tako dati mu i pravo da u svakom trenutku momentalno oduzme riječ bilo kojem saborskom zastupniku koji isto tako negira i umanjuje zločine holokausta, genocida i drugih ratnih zločina ili ukoliko potiče, promovira bilo parole, bilo simbole ili pokliče koji se vežu uz nacizam, fašizam i ustaštvo.

– Obzirom da se predsjednik Sabora požalio kako nije imao mehanizme za spriječiti sporni okrugli stol na ovaj način mu želimo dati upravo mehanizme da u budućnosti ima na temelju čega zabraniti održavanje okruglih stolova poput onoga koji se prošlog tjedna održao u Saboru i da isto tako ima na temelju Poslovnika, oduzeti riječ bilo kojem zastupniku koji, primjerice, odluči u Saboru izvikivati Za dom spremni. Nakon toga se više neće moći izvlačiti na to kako on ništa nije mogao i da su mu ruke svezane – kaže Benčić. Za svoju inicijativu iz Možemo planiraju razgovarati i sa svim, kako kažu, progresivnim strankama ljevice i centra, a nadaju se da će ih podržati i drugi pa čak i neki koji čine vladajuću većinu. Konkretno, u Možemo se nadaju da bi za izmjene Poslovnika kojima bi se, drže, zaustavilo srozavanje ugleda parlamenta, ruke mogli podići i svi zastupnici manjina, ali možda i HNS, HSLS čiji je šef, kaže Benčić, još 2017. godine tvrdio kako treba kažnjavati svaki "Za dom spremni". No želje su jedno, a realnost nešto drugo.

– Nama u HSLS-u se isto nisu svidjele neke stvari koje su se dogodile u Saboru proteklog tjedna. Ali zato postoje koalicijski sastanci i o takvim ćemo stvarima raspravljati na tom mjestu, sa našim partnerima, a sigurno ne sa Sandrom Benčić i Možemo – kazao je šef HSLS-a Dario Hrebak iz čije izjave i ne izgleda da su liberali spremni podržati inicijativu koja dolazi iz Možemo sve da se s idejom u suštini i slažu. No puno toga će biti jasnije u srijedu kada se održava sjednica Predsjedništva Sabora, a još više na idućem saborskog Odboru za Ustav na kojemu Možemo planira također otvoriti raspravu o svojoj inicijativi. Na Odboru će se, drži Benčić, vidjeti "kako tko diše" po pitanju izmjena Poslovnika, prije svega kako "diše" HDZ i kako će se postaviti i kod izglasavanja u Saboru o samoj inicijativi iz Možemo.  

FOTO Pogledajte nevjerojatne scene s Mirogoja: Tisuće lampiona osvjetlile su noć Svih svetih
Zagreb: Konferencija za medije povodom predstavljanja kampanje "Branili smo slobodu"
1/39
Ključne riječi
Gordan Jandroković HSLS Možemo! okrugli stol Sabor Sandra Benčić

Komentara 21

Pogledaj Sve
MI
miliša
20:15 03.11.2025.

Petarde Sandra petarde mu trebate dati... prekinnite više javni prostor trovati teorijama o "neoustaštvu" grobnice koje su vaši istomišljenici posijali od Slovenije do Makedonije o kojima ste još nikad niste izjasnili niti osudili te zločine nad ljudima koji su ubijani bez suda i presude i to nisu bili vojnici (ustaše kako vi izjavljujete) nego i starci žene i djeca. Kosti govore koliko god vi htjeli sve prekriti velom zaborava.

DP
doktor Pedersen
20:13 03.11.2025.

Jel ima išta što vi ne bi sankcionirali, progonili, zabranili, cenzurirali, hapsili, maltretirali i terorizirali, osim antifašizma, ilegalnih migracija, rodne ideologije, uvoza djece iz Konga i karti seksalica?

Avatar Spalathos
Spalathos
20:15 03.11.2025.

Ova "sveznajuća" koja je studirala 20 godina našla se komentirati i okrugli stol. Što je loše s tim okruglim stolom? Propitkivati kontroverznu temu? Normalno je propitkivati broj žrtava koji je s 800.000 u trenu pao na 80.000. Zatim su neki tvrdili da je 30.000. I uza sve to iskopano je 750 leševa. Logično je da se Jasenovac znanstveno istraži jer do sada znanost je u tome imala najmanje upliva. Jedini upliv je imala velokosrpska agenda.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika Gorica: Obilježavanje početka izrade istražne geotermalne bušotine Velika Gorica GT-1
ENERGIJA

Potvrđeni geotermalni potencijali kod Vinkovaca

– Istraživanje u Vinkovcima provedeno je prema najvišim tehničkim standardima i planiranoj dinamici projekta. Po završetku istraživanja na preostaloj lokaciji u Zaprešiću, Agencija za ugljikovodike planira izradu dodatnih bušotina na mjestima s potvrđenim potencijalom. Time ćemo uspostaviti potrebne proizvodno-utisne parove za sigurno i dugoročno korištenje geotermalne energije – kazala je Martina Tuschl, direktorica Sektora za geotermalnu energiju Agencije za ugljikovodike

Učitaj još

Kupnja