Bečanka i njeni psi su bili strah i trepet građana: Policija joj pokucala na vrata, uhićena je zbog ovog poteza

Gotovo svi austrijski mediji izvijestili su o nesvakidašnjem incidentu, koji se je dogodio u ponedjeljak u stambenoj zgradi u elitnoj ulici Rotenturmstraße, u samom središtu Beča. Incident je izazvala agresivna 66-godišnja Bečanka, kada su joj na vrata došli policajci da joj oduzmu njenog psa “Samojeda” (nordijski pas za vuču sanjki) koji je prošle nedjelje u parku za pse na obližnjem Schwedenplatzu, na smrt izgrizao drugog psa: malog patuljastog špica.

Vlasnica psa, koja je već otprije imala zabranu držanja pasa, umjesto da mirno policajcima predala svog psa kojeg su joj došli oduzeti, pružila je otpor i iznenadno pokušala ugristi jednog od policajaca. Potom je uhićena i privedena u obližnju policijsku postaju Laurenzerberg, Prema policijskom priopćenju, samo zahvaljujući brzoj reakciji policajca, spriječena je ozbiljnija ozljeda. Policija i svjedoci tvrde da pas Samojed nije agresivan, vrlo je aktivan, ponekad tvrdoglav, ali privržen, te inteligentan i poslušan, međutim da je postao agresivan zbog dugogodišnje loše brige i nepravilnog držanja od strane “ratoborne” Bečanke. Inače, poznate u susjedstvu po nizu ranijih incidenata, zbog čega joj je već ranije izrečena kaznena mjera zabrane držanja pasa.

Mediji navode da su 66-godišnja Bečanka i njeni opasni psi već godinama strah i trepet Bečana u središtu grada. I da ovo nije prvi njen agresivni incident nego ih je bilo više, u kojima su ponekad stradali ne samo psi nego i ljudi. Zbog toga je više puta prijavljivana policiji. Nakon uhićenja gazdarice, njen pas Samojed, uz pomoć policijske jedinice za pse, prevezen je iz stana u bečko prihvatilište za životinje “TierQuartier”. Nakon konzultacija policije s Državnim odvjetništvom u Beču, žena je odvedena u pritvor. Daljnja istraga je u tijeku. Protiv nje je podnesena kaznena prijava za kršenje Zakona o držanju i zaštiti životinja, pokušaju pružanja otpora državnim organima vlasti te pokušaju nanošenja tjelesne ozljede.