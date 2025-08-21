Je li i vaš pas među njima? Ovih pet pasmina stručnjaci smatraju nevjerojatno inteligentnima
Psi su oduvijek poznati kao vjerni i odani pratitelji čovjeka, a mnogi od njih ističu se i svojom inteligencijom. Ipak, postoje pasmine koje se posebno ističu sposobnošću učenja, razumijevanja i rješavanja problema, pa se često smatraju iznimno pametnima u odnosu na druge. Njihova posebna inteligencija omogućuje im da brzo usvoje naredbe, savladaju složene zadatke i ponekad čak pokažu zavidnu samostalnost i prosudbu. Nisu svi psi jednaki u svojim ulogama kućnih ljubimaca. Sve pasmine imaju jedinstven karakter, ali neke su posebno prilagođene određenom načinu života ili potrebama. Temperament, veličina, energija i inteligencija često određuju koliko se dobro pas integrira u obitelj ili dom.
Stručnjak za pse Axel Lagercrantz rekao je da inteligencija nije u potpunosti stvar slučajnosti. Objasnio je da se inteligencija pasa mjeri prema nekoliko kriterija, uključujući i to koliko dobro razumiju nove naredbe, piše Daily Express. "To bi trebalo biti unutar manje od pet ponavljanja", objasnio je. Poslušnost na prvu naredbu još je jedan pokazatelj inteligencije. "Da bi se pas plasirao na vrh ljestvice, trebao bi poslušati priznatu naredbu prvi put u najmanje 95 posto slučajeva", rekao je izvršni direktor Pets4Homesa. Ovo je pet pasmina koje stručnjaci smatraju nevjerojatno inteligentnima.
5. Baset: Baseti, tradicionalno lovački psi, prilično su inteligentni, ali mogu biti tvrdoglavi i neovisni. Pozitivno poticanje, poput nagrada, čini ih lakima za dresuru, a njihova prijateljska i dobra narav čini ih izvrsnim izborom za obiteljsko okruženje. Prema Basset Hound Rescueu, ako dresirate svog psa s pozitivnom motivacijom, posebno poslasticama, vidjet ćete koliko su zapravo pametni. Baseti su uzgojeni da žive u društvu drugih pasa u čoporima i obično se dobro slažu jedni s drugima. Međutim, oni također obožavaju ljude i stvaraju snažnu povezanost sa svojim vlasnicima, ne pokazujući onu distancu koju ponekad imaju neke druge pasmine.
4. Zlatni retriver: "Zlatni retriveri, koji se koriste kao psi vodiči, također su nevjerojatno inteligentni", rekao je stručnjak. To su jedni od najomiljenijih kućnih ljubimaca. Iako je pasmina lovačkih pasa izvorno namijenjena lovu, zlatni retriveri imaju i razigranu, a mnogi bi se složili i pomalo smiješnu stranu, što ih čini izvrsnim psećim pratiteljima. Uobičajene osobine retrivera uključuju brzo učenje, želju za ugađanjem i izvrsnost u rješavanju problema poput otvaranja vrata ili pronalaženja skrivenih predmeta.
3. Njemački ovčar: Njemački ovčari često se koriste u policijskom i vojnom okruženju kao psi pomagači i terapijske životinje, stoga ne čudi da spadaju među najpametnije pasmine. Ovi tamnodlaki ljubimci smatraju se vjernima i odanima, stalno spremnima otkriti nešto novo. Njemački ovčar je izvorno razvijen za čuvanje ovaca. Ova pasmina je općenito velika, ali okretna i može biti vrlo mišićava, pa je najprikladnija za aktivna kućanstva jer im je potrebno puno svakodnevne vježbe. Što se tiče njihove naravi, njemački ovčari posjeduju instinkte nastale tijekom stotina godina čuvanja stada.
2. Pudl: "Pudle su izvorno korištene kao psi za donošenje iz vode za lovce u Njemačkoj, a također su iznimno inteligentne", objasnio je Lagercrantz. Danas su pudle traženi križanci, a kokapui su među najmodernijim kućnim ljubimcima. Međutim, uzgajivači obožavaju čistokrvne pudle zbog više od pukih hipoalergenih osobina. U poznatoj knjizi Stanleyja Corena, legendarni psi s kovrčavom dlakom zauzeli su drugo mjesto po svojoj inteligenciji.
1. Graničarski škotski ovčar: Proglašeni najpametnijim psom u knjizi psihologa Stanleyja Corena "Inteligencija pasa", graničarski škotski ovčari su globalno slavljeni zbog svoje briljantnosti. "Jasno razumiju što im trener ili vlasnik govori da rade", rekao je stručnjak. Ovi zapanjujući psi, često s dvobojnom dlakom, izvorno su uzgajani za čuvanje ovaca. U poslu se ističu zahvaljujući svojoj snazi, izdržljivosti, inteligenciji i radnoj etici. Poznati su po korištenju "oka", intenzivnog gledanja članova stada da bi ih zastrašili. Što se tiče njihovih mentalnih sposobnosti, većina može savladati novu naredbu u manje od pet ponavljanja i poslušati je u najmanje 95 posto slučajeva.