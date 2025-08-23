Veterinarka otkrila 5 pasmina koje uzrokuju najveće troškove liječenja: 'Ispraznit će vam džep'
Neki psi mogu biti znatno skuplji od drugih, a razlog često nije samo u rasi ili izgledu, već i u zdravstvenim problemima koji zahtijevaju posebnu njegu. Kupovina ili uzgoj takvih pasa može uključivati veće troškove za veterinarske preglede, tretmane i preventivne mjere, a potencijalni vlasnici trebaju biti svjesni da cijena psa može odražavati i njegovu osjetljivost na bolesti te potrebu za stalnom pažnjom i brigom. Ljubitelje pasa stoga se potiče da uzmu u obzir potencijalne veterinarske troškove prije odabira određenih popularnih pasmina, a veterinarka je otkrila kojih pet pasmina donosi skupe medicinske račune.
Prema dr. Aimee Warner, razumijevanje ovih zdravstvenih rizika specifičnih za pasminu ne znači njihovo potpuno izbjegavanje, već financijsku i emocionalnu pripremu, piše Daily Express. "Ove pasmine su divni suputnici, ali vlasnici moraju biti svjesni njihovih zdravstvenih predispozicija da bi mogli planirati njegu. Priprema znači da psi dobivaju pravi tretman bez da se vlasnici suočavaju s nemogućim izborima", objasnila je Warner.
Dodala je da vlasnici često podcjenjuju dodatne troškove poput hitnih naknada izvan radnog vremena, CT skeniranja i ponovljenih operacija. Njezini glavni savjeti za izbjegavanje financijskog opterećenja uključuju istraživanje vjerojatnih zdravstvenih problema pasmine, odabir sveobuhvatnog osiguranja, ulaganje u preventivnu skrb i praćenje vašeg psa radi ranih znakova bolesti. "Cilj nije u potpunosti izbjeći troškove. Cilj je osigurati da ti troškovi vode do boljeg, duljeg i zdravijeg života naših pasa", savjetovala je veterinarka.
1. Cane corso: Poznati po svojoj odanosti i zaštitničkim instinktima, ovi veliki psi skloni su problemima sa zglobovima i probavnim hitnim slučajevima. Zamjena kuka može koštati više od osam tisuća eura po kuku, dok hitna operacija nadutosti može iznositi tri tisuće eura.
3. Engleski buldog: Psi s prepoznatljivim izgledom često dolaze s problemima s disanjem i kožom. BOAS operacija može koštati šest tisuća eura, dok ćete za liječenje kožnih problema vašeg ljubimca morati izdvajati stotine eura godišnje.
5. Francuski buldog: Mali, ali medicinski zahtjevan pas može imati problemima s disanjem, kralježnicom i alergijama. Napredna operacija kralježnice može premašiti sedam tisuća eura, a samo MRI skeniranje košta oko tri tisuće eura.