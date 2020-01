Baza Zemunik zavijena u crno: Od rata nije zabilježena takva tragedija

Letjeli smo iznad njih i u jednom trenutku vidjeli smo da su udarili o more i potonuli... Ove riječi pilota iz drugog helikoptera na jutarnjoj trenažnoj vježbi na ruti od Zemunika do Lore prenijeli su nam neslužbeno kolege stradalih pilota iz helikoptera Kiowa Warrior OH-58D iz sastava 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Helikopter s dvojicom iskusnih pilota pao je u more tijekom trenažnog leta koji je započeo u 10.30 sati. Sve se dogodilo u šibenskom akvatoriju između Zablaća i Zlarina, a tamošnji mještani svjedočili su da su helikopteri prvo letjeli u paru i da se u jednom trenutku začulo “kao da je nešto grunulo” te da je jedan helikopter nestao. U akciju intenzivnog traganja i spašavanja tada su uključeni helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Obalna straža Hrvatske ratne mornarice, kao i operativne službe Ministarstva unutarnjih poslova te spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik. Sudjelovali su i mještani i navodno su baš oni izvukli tijelo jednog od pilota na obalu i pokušali ga reanimirati, ali, nažalost, nisu uspjeli.

– Vidio sam da pored broda iznad kojeg je kružio drugi helikopter nešto pluta, no nisam siguran jesu li to bili ostaci palog helikoptera ili tijelo jednog od stradalih pilota – rekao nam je Tomislav Kranjac, predsjednik Mjesnog odbora Zlarin, koji je brodom prolazio u blizini mjesta nesreće.

VIDEO Kod Zlarina se u more srušio vojni helikopter Kiowa Warrior

Uzrok još neutvrđen

Informacije o stradalim pilotima počele su dolaziti do novinara.

– Naši kolege koji su također bili na letu rekli su nam da su bez ikakvih upozorenja i poziva u pomoć kolege iz palog helikoptera odjednom udarili o površinu mora i potonuli – rekli su nam uoči konferencije za novinare neslužbeno kolege pilota u zemuničkoj vojarni.

U vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku održana je potom konferencija za novinare u povodu pada helikoptera Kiowa Warrior OH-58D. U Zemunik su stigli potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Michael Križanec.

– Kao što smo izvijestili, na području Zablaća i otoka Zlarina iz zasad neutvrđenog razloga došlo je do pada vojnog helikoptera sa dva člana posade u more. Odmah su poduzete sve mjere u cilju njihova pronalaženja i spašavanja. Jedan je pilot pronađen, ali je, nažalost, preminuo. U tijeku je potraga za drugim – kazao je vidno potresen ministar Damir Krstičević.

FOTO Pronađeno tijelo bojnika Marina Zlarina

– Na vrlo maloj visini, iz nepoznatih razloga došlo je do naglog udara o more. Nije bilo nikakvih predznaka, poziva. Drugi helikopter ostao je na mjestu. Ribari su uspjeli izvući tijelo i započeli su reanimaciju, no nisu uspjeli. Stariji kolega imao je više od 2500 sati naleta, a mlađi 1500 – rekao je zapovjednik Michael Križanec i dodao:

– Dok ne izvučemo helikopter iz mora i dok ne saznamo sve pojedinosti, ne možemo ništa zaključiti. Zadaća je izvršavana onako kako je bila planirana. Let je bio u paru, uz obalu, letjelo se danju, a sve su to stvari koje inače smanjuju rizik leta. Predmetna ruta bila je iz Zemunika preko Vodica do Lore, to je bila destinacija. Olupina se nalazi na dubini od 30 metara. Trenutačno su u akciji ronioci. Treba utvrditi je li ondje i tijelo drugog pilota ili će se potraga širiti. Nakon konferencije za novinare Križanec je i ponovio da prije stradavanja nije bilo nikakvih znakova ni poziva u pomoć.

Najteža tragedija od rata

Nakon dojave o nesreći, zapovijeđena je obustava letova svih helikoptera Kiowa Warrior dok se ne utvrdi razlog pada – istaknuto je na konferenciji za novinare te dodano da je helikopter koji je pao bio, prema pregledu, ispravan za letenje, a prema broju sati letenja pripadao je, zapravo, u novije helikoptere. Potpredsjednik Vlade Damir Krstičević o svemu je obavijestio i predsjednicu i premijera, a najavio je svu potporu obiteljima pilota. U bazi u Zemuniku su nam rekli da od rata nije zabilježena takva tragedija.

VIDEO Krstičević, Šundov i Križanec o padu vojnog helikoptera kod Zlarina

– Šetali smo i odjednom je nešto puknulo. Vidio sam da elisa i druge stvari isplivavaju van. Netko je rekao da su bila dva helikoptera i da je jedan pao. Odmah smo organizirali ronioce. Policija je došla jako brzo. Grunulo je kao da je u moru eksplodirala neka granata. Dok nisam vidio dva broda u moru i helikopter koji kruži, nisam znao što se događa. Bilo je sunčano, gotovo bonaca i tko zna što se moglo dogoditi – rekli su mještani u Zablaću kraj Šibenika.

Piloti s kojima smo razgovarali tvrde da sigurno nije bilo eksplozije u zraku i da je detonacija mogla biti od udara o more brzinom većom od 150 kilometara na sat. Kasno poslijepodne MORH je objavio imena pilota, smrtno je stradao bojnik Marin Klarin, dok se za drugim članom posade, pilotom, natporučnikom Tomislavom Baturinom i dalje intenzivno traga.