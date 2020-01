Nestali pilot bio je najbolji u generaciji, evo što je tada govorio

Tragična nesreća vojnog helikoptera Kiowa Warrior koja se danas prijepodne dogodila u Zlarinskom kanalu potresla je Hrvatsku. Čekaju se informacije o sudbini drugog člana posade, pilota, natporučnika Tomislava Baturine za kojim se i dalje intenzivno traga. Iz MORH-a su danas poručili kako se radi o dvojici vrlo iskusnih pilota, a biografija Tomislava Baturine potvrđuje i da se radi o vrlo sposobnom pilotu. Naime, prije šest godina upravo je on proglašen najboljim pilotom naraštaja.

„Kod mene je put do vojnog pilota bio neuobičajen, Naime, prvo sam završio turistički menadžment u Šibeniku, kada se i pojavila mogućnost razvoja karijere kroz sustav Oružanih snaga RH. S obzirom na izvrsne rezultate na liječničkom pregledu, stigla je punuda za školovanjem za vojnog pilota. I sada se naježim kad se sjetim tog trenutka jer to mi je bio poseban događaj koji me definitivno usmjerio ka letenju, a potvrdu što želim biti dobio sam na selekcijskom letenju“, kazao je Baturina 2014. na promociji 18. naraštaja vojnih pilota.

VIDEO Kod Zlarina se u more srušio vojni helikopter Kiowa Warrior

Tom prilikom kazao je i da je školovanje bilo zahtjevno, ali da je u zadanom roku ostvario svoj cilj – biti hrvatski vojni pilot, a otkrio je i kako mu je želja ostati u Zemuniku, gdje bi nakon završetka Škole nastavnika letenja podučavao buduće pilote helikoptera. Za svoj rad Baturina je ocjenjivan najboljim ocjenama te je nekoliko puta nagrađivan i pohvaljen.

Podsjetimo, oba pilota koja su se nalazila u helikopteru Kiowa Warrior koji je danas, pod još nerazjašnjenim okolnostima, pao u more pripadnici su 393. Eskadrile helikoptera 93. krila HRZ-a. Njegovog kolegu bojnika Marina Zlarina pronašli su ubrzo nakon nesreće ribari koji su ga pokušali reanimirati, ali bez uspjeha. Sudbina Tomislava Baturine još se ne zna, a u akciju traganja uključena su dva broda i autonomno podvodno vozilo Remus Hrvatske ratne mornarice te operativne službe Ministarstva unutarnjih poslova i spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik.

VIDEO Krstičević, Šundov i Križanec o padu vojnog helikoptera kod Zlarina