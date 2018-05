Bauk: Plenković bi mogao biti marginaliziran kao i svi prethodnici

Saborski zastupnik i bivši ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića Arsen Bauk današnji je gost u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva.

Popularnost premijera Andreja Plenkovića opada, ali je unatoč aferi Hotmail i dalje snažan na političkoj sceni.

- Dvadeset posto popularnosti za aktualnog premijera koji je do prije mjesec dana bio dosta popularan je pokazatelj da je njegovo medijsko doba palo. Svakom objavom novih mailova jedna crta njegove obrane pada. Prvo je smijenjen gospodin Ramljak, a nakon toga i Martina Dalić, kaže Bauk.

Plenković, Dalić i grupa Borg su prema mnogima spriječili propast Agrokora.

- Politički su apsolutno spasili Agrokor. Prije donošenja lex Agrokora naš je prijedlog bio da se izmijeni postojući stečajni zakon da bi ta tranzicija prošla lakše. Neki drugi stručnjaci kažu da se nije interveniralo lex Agrokorom bi se problem Agrokora riješio u šest mjeseci.

Hoće li Plenković pasti? Kakva je njegova trenutna pozicija u HDZ-u?

- Što se tiče HDZ-a, u javnosti je prisutna misao da je Karamarko morao otići radi Afere konzultantica. Ali to nije istina. On je otišao jer je izgubio većinu. To će vjerojatno vrijediti i za gospodina Plenkovića. Dok bude mogao osigurati vlast, biti će na čelu HDZ-a, a kad više ne bude mogao, bit će marginaliziran kao i svi njegovi prethodnici. U ovom trenutku ima 77 ruku, rekao je Bauk.