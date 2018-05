Barkarijoli i sfinga ispunjavaju sve želje

Lista slavnih Zadarske županije poznata je; Alfred Hitchcock, Gwyneth Paltrow, princeza Karolina od Monaka, Abramović, Bernie Ecclestone... Zašto baš Zadar i Zadarska županija? Nitko ih nije uspio detaljno (is)pitati... Ipak to su zvijezde. No da su razlog samo sunce i more, sumnjamo. Turistička zajednica Zadarske županije već neko vrijeme intenzivnije nego ikada dosad radije promiče i niz drugih posebnosti Zadra i zadarske rivijere. Naravno da to ne znači da turisti i dalje neće dolaziti u Zadar zbog tamošnjih nacionalnih i parkova prirode, zbog odličnih plaža i čistog mora, svetog Donata i drugih velebnih sakralnih objekata, najmanje crkvice svetog Križa u Ninu, srcolikog otoka kod Turnja, Kneževe palače i, dakako, novijih zadarskih čuda moderne arhitekture, “morem opjevanih” Morskih orgulja i “osvijetljena” Pozdrava Suncu... Ali valja doći i obići Zadarsku županiju i zbog niza drugih znamenitosti i zanimljivosti.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Žene barkarijolke

Grad Zadar jedini se na Jadranu može pohvaliti barkarijolima. Tijekom duge povijesti Zadra prevozili su putnike na zadarski poluotok, a ti su stasiti momci često bili i glavni akteri ljetnih zadarskih ljubavnih štorija. Jedinstveni na Jadranu, i danas su turistička atrakcija pa na ovaj način s jednog na drugi kraj gradske luke često prelaze i brojni posjetitelji Zadra. U Zadru su od 14. stoljeća i posao se uglavnom prenosi s koljena na koljeno. I dvije su žene svojedobno bile barkarijolke i prema predaji nisu ništa slabije veslale od svojih očeva ili kolega.

Od 14. stoljeća posao barkarijola prenosi se s koljena na koljeno, a svojedobno su to radilei dvije žene. I to uspješno

Upravo barkarijoli mogu vam skratiti put na svega minutu i pol i barkom vas prebaciti na suprotnu obalu gradske luke. Desetak minuta šetnje u pravcu sjeverozapada dovest će vas do jednog od najljepših dijelova grada. Iako je Zadar teško stradao u Drugom svjetskom ratu, sve su preživjele prekrasne vile građene početkom 20. stoljeća u naselju Brodarica. Većina ima lijepo uređene vrtove, a u jednom od njih nalazi se još jedna zadarska atrakcija – sfinga! Sagradio ju je 1918. zadarski umjetnik i povjesničar Giovanni Smirić. Na to se navodno odlučio u spomen na svoju voljenu ženu, a iz svega je izrasla romantična legenda koja kaže da će se svima koji posjete sfingu ispuniti ljubavne želje.

Kao u rimsko doba

Jedna od atrakcija zadarskog područja je i tzv. mali Zadar, kako se nekad tepalo Ninu, koji ima zanimljivu crkvicu svetog Križa, pješčane plaže, ali turistički je atraktivan i po ručnom branju soli, “ninskom zlatu”. Sol se u Ninu i danas proizvodi kao u rimsko doba.

– Gosti mogu gledati ručno branje cvjetne soli mikronskim sitima u ranim jutarnjim satima, razgledati muzej soli, kupiti razne vrste soli i čokolade s cvijetom soli – poručuju domaćini.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL Mali Zadar, kako se nekad tepalo Ninu, poznat je i po turističkoj atrakciji, ručnom branju soli, tzv. ninskom zlatu

I druge zadarske lokacije poput Ugljana mogu se pohvaliti tradicijom koja seže daleko u prošlost. Pogon antičke uljare u Mulinama, recimo, mjesto je gdje su neke metode u preradi maslina primijenjene prvi put, tu je izumljen “mulinski tijesak”, a smislili su i kako skladištiti višak maslina.

Zadarska županija ima i Strašnu peć, špilju kod Savra na Dugom otoku, najviši hrvatski svjetionik od 42 metra i žute fasade od 100.000 žumanjaka u Velom ratu, tvrđavu u Novigradu u kojoj su krajem 14. stoljeća bile zatočena hrvatsko-ugarska kraljica Marija i njezina majka Elizabeta. Legenda kaže da je Elizabeta u zatočeništvu izvezla plašt Planitu, koja se čuva u crkvi sv. Marije u Novigradu. U svakom slučaju, na zadarskom je području mnogo toga čega nema nigdje drugdje i što svakako treba vidjeti.