Bankama prijeti propast, novac postaje digitalni? Ovo su najveći profiteri svjetske krize

Nakon kolapsa Silicon Valley Banka i Signaturea, obje vezane uz kriptoindustriju, sve su češći glasovi upozorenja da je sljedeći bankovni rizik povezan s digitalnim novcem, posebno digitalnim valutama središnjih banaka u kojima bi štediše u budućnosti mogle potražiti utočište. I to bržim prijenosom novca nego ikada u povijesti. No kako se trenutačna kriza odrazila na kriptovalute? Dok je pad SVB-a privremeno srušio digitalni dolar (USDC) koji je u toj banci držao dio svojih novčanih rezervi, na vrijednosti je dobio tether (USDT) koji je inače prilično nestabilan, no ovaj put su u njemu mnogi investitori pronašli utočište – ondje se u kratko vrijeme slilo pet milijardi dolara pa mu je tržišna kapitalizacija porasla na gotovo 78 milijardi dolara. Može to zahvaliti činjenici da je popularniji u Aziji pa se manje oslanja na dolare u američkim bankama. I vrijednost bitcoina je porasla, prvi put od lipnja prošle godine premašila je 28.000 dolara.