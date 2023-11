Bagić o Danu sjećanja: Penava i Josić su za potrebe Karamarka napravili dvije kolone, sada to čine za DP

Hrvatski politički analitičar Dragan Bagić gostovao je danas u studiju VečernjiTV-a gdje je s Petrom Balijom razgovarao o brojnim političkim temama u Hrvatskoj kao i predstojećim parlamentarnim izborima. Prema njegovim riječima u Hrvatskoj je započela neka vrsta predizborne kampanje što svojim potezima pokazuju i svi ključni politički akteri. Kaže kako je Vlada ta koja jedina zna kada će biti izbori kao i da je upravo Vlada ta koja je još prije šest mjeseci započela predizbornu kampanju velikodušnim transferima ili obećanjima različitim skupinama društva poput dizanja plaća, mirovina I slično.

-To je najbolji znak da se Vlada priprema za izbore, a iz svih poteza se iščitava kako će oni biti relativno rano. Stoga su i oporbene stranke započele sa svojom kampanjom pa je tako SDP predstavio dijelove programa s kojim će pred građane, Most govori o migrantima dok je Domovinski pokret imao pokušaj politizacije Dana sjećanja na žrtvu Vukovara – kazao je Bagić.

Dodaje da se približavaju parlamentarni izbori ukazuje i preslagivanje na političkoj sceni poput koalicije Most-Hrvatski suverenisti, dogovori Domovinski pokret – HSP, okupljanje na centru kao i proces okupljanja koji su pokrenuli Socijaldemokrati.

VEZANI ČLANCI

Na upit o događanjima u Vukovaru vezano za Dane sjećanja Bagić je rekao kako se radi o pokušaju DP-a da politizira Dane sjećanja i na taj način unese raskol između biračkog tijela HDZ-a i DP-a, a sve kako bi imali više prostora na desnici. Po riječima Bagića to je recept koji su Ivan Penava i Tomislav Josić iskušali prije nekoliko godina ali za potrebe tada HDZ-a Tomislava Karamarka kada su u Vukovaru u vrijeme vladavine SDP-a bile dvije Kolone sjećanja.

-Onda su tu igru odigrali za račun HDZ-a, a sada to isto rade ali za račun DP-a – istakao je Bagić.

Kada je riječ o daljim odnosima Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića kazao je kako je teško predvidjeti što će dalje događati ali i da očekuje da kako se izbori bliže da će Milanović sve manje izravno ulaziti u konflikte sa HDZ-om i pokušati zadržati svoju ustavnu neutralnost u izbornom procesu. Smatra da će konfrontacija dva čelnika biti sve blaža jer Milanović sa njom bi samo pomagao HDZ-u, a i ne želi se izložiti situaciji da ga HDZ optužuje za pristranost u izbornom procesu.

Očekuje da će jedna od tema u izbornoj kampanji biti i situacija u Gazi i Izraelu te da će se oko te teme političke stranke razlikovati samo u artikulaciji te teme gdje će se posebno isticati glasanje Hrvatske u UN protiv rezolucije.

Kada je riječ o njegovima očekivanjima oko ljevice na predstojećim parlamentarnim izborima kaže kako će se tu natjecati tri politička suparnika za iste glasove – SDP, Možemo i Socijaldemokrati Hrvatske te da će sto stoga biti jedna od najzanimljivijih utrka koje ćemo imati na izborima. Tu ukazuje na dva moguća scenarija koji će odrediti tijek izbora. Prvi je ako dođe do fragmentacije lijevog političkog spektra i rasipanja glasova na tri strane gdje najveće šanse ipak daje SDP-u i Možemo. Drugi je moguća koncentracija lijevih glasova u jednom od ta tri centra gdje misli kako bi se Možemo mogao nametnuti i tako postati lider ljevice.

-Ne vidim da bi to sa sadašnjim vodstvom mogao biti SDP dok bi takav rezultat Socijaldemokrata bio veliko iznenađenje. U isto vrijeme Možemo se dokazao u Zagrebu te im i na nacionalnoj razini raste podrška. Ako dođe do koncentracije glasova na ljevici onda će premoć HDZ-a biti manja pa i ako budu relativni pobjednici izbora ta razlika neće biti velika. Ali ako ne dođe do nje steći će se dojam o uvjerljivoj pobjedi HDZ-a te će imati bolju situaciju za sastavljanje Vlade – pojašnjava Bagić.

Smatra da se SDP u ovome izbornom ciklusu ne može oporaviti posebno ukazujući na sadašnje vodstvo teme koje komuniciraju i kako ih komuniciraju. Međutim, misli da bi poslije izbora, posebno ako budu zabilježili loš rezultat, može dovesti do promjena u stranci, dolaska nekih novih ljudi koji bi stranku mogli vratiti na podršku od 25-30 posto. Za Možemo kaže kako predstavljaju novu hrvatsku ljevicu i da na ovim izborima imaju šansu da postanu lider ljevice.

VEZANI ČLANCI

Za HDZ kaže kako u toj stranci uvijek ima frakcija i da borba među njima traje kontinuirano od osnivanja pa sve do danas. Dodaje da kako je se stranka razvijala da je mijenjala karaktere, slabile su ili jačale frakcije, a formirane su i klijentelističke mreže.

-Njihova snaga i značaj ovise o sposobnosti vodstva da isporuči stranci rezultat – pobjedu na izborima. Kada nema te sposobnosti poluge tih frakcija su jače ali kada postoji mogućnost pobjede onda su poluge tih frakcija slabije. Mislim kako trenutno Andrej Plenković ima dobre šanse da stranci isporuči pobjedu tako da sve frakcije unutar HDZ-a koje ga ne podržavaju nemaju nekih poluga za borbu – pojašnjava Bagić.

Ukazao je i kako hrvatska politička scena u posljednjem izbornom procesu, od 2020. godine do danas, svjedoči najneproduktivnijem razdoblju tijekom kojeg se na političkoj sceni nije pojavio niti jedan novi politički lider niti bilo kakve nove ideje.

-Svi najvažniji politički akteri u Hrvatskoj tu su od prije prošlih izbora, nema novih. Primjera radi na izborima 2011. godine imali smo pojavu niz novih aktera, promjenu narativa i slično – zaključio je Bagić.